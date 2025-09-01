Itt talál mindent, amit a Tisza-adóról eddig tudni lehet

Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Magyar Péterék a jelenlegi egykulcsos adó helyett progresszív szja-t vezetnének be, amivel már az átlagkeresőket is sújtanák – derült ki egy kedden kiszivárgott tiszás dokumentumból. A tervet a párt vezetői először tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy a választás után adóemelésre készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 4:45
Magyar Péter kicsapta a hisztit a pártban, nem tetszett neki Tar Zoltán kijelentése
Kiszivárgott dokumentum: progresszív szja

A botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval. 

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi államtitkár, Kármán András.

„Katasztrófa a dolgozóknak”

Az ügyre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a terv a dolgozók hatvan százalékát érintené, vagyis messze nem csupán a legmagasabb jövedelműekről van szó. A frakcióvezető szerint egyértelmű, hogy a tiszások tudatosan el akarták hallgatni az adóemelést a választásokig, hogy aztán a hatalom birtokában, „suttyomban” vezessék be.

Saját szakértőjük buktatta le Magyar Péterék adótervét

A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Az Index pedig éppen erről írt a napokban. A portál megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzést, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát. A legárulkodóbb Petschnig egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása: az Aranyfürt Tisza-szigetnél márciusban arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. 

„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”

– fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán (a videón 2.54.35-től)

Tagadás és ellentmondások a Tisza Párt részéről

Magyar Péter először nyilvánosan tagadta, hogy adóemelést terveznének, külön arra biztatta követőit, hogy ne olvassák az erről beszámoló sajtóorgánumokat. Ezzel szemben a Tisza Párt több politikusa és tanácsadója buktatta le a pártvezért: nem cáfolták egyértelműen a tervet, sőt többen elismerték, hogy a progresszív szja bevezetése reális lehetőség, amiről „nem beszélnek”.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

A legnyíltabb beismerés Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől származik. Egy belsős etyeki tiszás fórumon kijelentette: „Sávos. Nem félni kell tőle, mert igazságos.” Példaként az osztrák 40 százalékos adókulcsot hozta fel, mondván, hogy a magyar dolgozóknak is „vállalniuk kell” a magasabb adóterhet. 

Súlyos veszteséget hozna a katonáknak

A progresszív adóval a civil szférán túl a honvédség állományában dolgozókat is komolyan sújtanák. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ismertette: a tisztek akár milliós, a legénység pedig félmillió forintos éves kiesést szenvedne el. Mint rámutatott: a magyar katonák eddig is kiemelkedő terhet vállaltak, most pedig éppen őket „véreztetnék ki” a baloldali politikusok.

📣A Tisza Párt 2026-ban fejenként évi fél millió Ft-tal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer Ft-tal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett SZJA-emeléssel.

Posted by Szalay-Bobrovniczky Kristóf on Friday, August 29, 2025

Orbán Viktor személyesen reagált: Magyar Péterék másfél éve fűt-fát ígérgetnek, közben végig brutális adóemelést terveztek

A miniszterelnök is reagált a Tisza Párt adótervére. A kormányfő felidézte, 

Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente

– írta a miniszterelnök.  Emlékeztetett: a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán beismerte, hogy adóemelésre készülnek, és így folytatta: „Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” 

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Fidesz és a választók megakadályozhatják, hogy a Tisza Párt átverje a magyar embereket. A kormányfő arra kérte a levelét olvasókat, hogy segítsék a kormányt ebben a munkában.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője azt a kérdést tette fel: ha már korábban is léteztek a Tisza adócsökkentési tervei, akkor azokról miért nem esett szó Magyar Péter augusztus 20-i előadásában, amikor bemutatta pártja programját? A politikus meg is válaszolta a kérdést: „Úgy, hogy a hazug Magyar Pétert könnyebben utoléri Tarr Zoltán beismerése, mint a sánta kutyát.”

 

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

