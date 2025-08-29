Tisza-adóKocsis MátéTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté: Minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit

A Fidesz frakcióvezetője azt ígéri, mindenhová eljuttatják a tiszások adóemelési terveit.

2025. 08. 29.
Minden dolgozó magyar embernek joga van tudni azt, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig – mutatott rá Kocsis Máté egy közösségi médiás posztban.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)
A Fidesz frakcióvezetője a Tisza-adóról szólva mondta el: a pártvezető Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje adóemelős terveit, amelyekről Tarr Zoltán alelnök és a Tisza Párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron, a Tisza-adó atyja könnyelműen elszólta magát a minap.

Azóta azonban Magyar Péter folyamatosan tagadja, hogy többsávos személyi jövedelemadó bevezetését tervezi, párttársainak pedig megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a témában.

Mi viszont fogunk erről a sunyiságukról beszélni: a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit!

– üzente Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője kiemelte: a Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett. 

Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni! Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig! 

– figyelmeztetett Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

 

 

