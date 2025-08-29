Kocsis Máté: A belpolitikai vitákban ne Magyar Péter száját figyeljük, hanem Manfred Weberét!

– Most sokkal tisztábbak a politikai viszonyok, mint korábban – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken a Tranzit fesztiválon. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő arról beszélt: a kormánypártok célja egy olyan ország, amely megáll a saját lábán.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Kocsis Máté azt mondta: az európai jobboldal erősödik, ez reményt ad Európának, hogy erősödhetnek a béketörekvések, az európai gazdaság talpra állításával és az európai identitás erősítésével pedig újra beleszólhat majd a kontinens a világpolitikába.

Mindezt nem szolgálja az eszetlen migráció, az idióta LMBTQ-propaganda, a háborúpártiság és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása

– tette hozzá. Ezekkel a célokkal szemben áll a baloldal, „a Tiszának hívott SZDSZ”, amely teljesen nyilvánvalóan hajtja végre azokat a direktívákat, utasításokat, politikai álláspontokat, amelyek Brüsszelből, a liberális elitből jönnek – fogalmazott Kocsis.

Dömötör Csaba rámutatott: a kormánypártok 15 éve kormányoznak már, és az alapvető célokon nem változtatnak. A cél egy olyan ország, amely megáll a saját lábán, szuverén, saját maga képes meghozni döntéseit. Egy olyan ország, ahol a családok támogatást kapnak, a gazdaság erősödik, miközben a külpolitikában a nemzeti érdekérvényesítés uralkodik, nem pedig az önfeladás – összegzett.

Dömötör Csaba jelezte: készen álltak a vitákra az ellenzéki politikusokkal (több tiszás EP-képviselő is meghívást kapott a Tranzitra), de ők nem álltak ki, megfutamodtak.

Az elmúlt napok arra is választ adtak, hogy mi ennek az oka: egész egyszerűen semmit nem akarnak arról mondani, hogy mik a terveik – értékelt.

Kocsis Máté felidézte: a választások előtt egy évvel, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és most is azt mondják az ellenzékiek, hogy a Fidesz fél, nem mer vitázni, a fiatalok nincsenek a Fidesszel, és előkerülnek azok a kutatások, amelyek szerint az ellenzék vezet. Aztán a választás napján megváltozik minden.

A vita lehetőségét felkínálva üzente Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt politikusának, hogy nem „kommenthuszárkodni” kell, meg kell adni a helyszínt, az időpontot, és ott lesz, leül megvitatni például a Tisza Párt új adóemelési terveit.

A frakcióvezető jelezte: a Demokratikus Koalíció is kapott meghívást a Tranzitra, de Molnár Csaba EP-képviselő nem jött el vitázni vele.