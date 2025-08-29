Kocsis MátéDömötör CsabatranzitTisza-adó

Kocsis Máté: A belpolitikai vitákban ne Magyar Péter száját figyeljük, hanem Manfred Weberét!

Most sokkal tisztábbak a politikai viszonyok, mint korábban, üzente a Fidesz frakcióvezetője a Tranzit fesztiválról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 19:30
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Most sokkal tisztábbak a politikai viszonyok, mint korábban – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken a Tranzit fesztiválon. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő arról beszélt: a kormánypártok célja egy olyan ország, amely megáll a saját lábán.

Szob, 2025. április 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás
Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Kocsis Máté azt mondta: az európai jobboldal erősödik, ez reményt ad Európának, hogy erősödhetnek a béketörekvések, az európai gazdaság talpra állításával és az európai identitás erősítésével pedig újra beleszólhat majd a kontinens a világpolitikába.

Mindezt nem szolgálja az eszetlen migráció, az idióta LMBTQ-propaganda, a háborúpártiság és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása

– tette hozzá. Ezekkel a célokkal szemben áll a baloldal, „a Tiszának hívott SZDSZ”, amely teljesen nyilvánvalóan hajtja végre azokat a direktívákat, utasításokat, politikai álláspontokat, amelyek Brüsszelből, a liberális elitből jönnek – fogalmazott Kocsis.

Dömötör Csaba rámutatott: a kormánypártok 15 éve kormányoznak már, és az alapvető célokon nem változtatnak. A cél egy olyan ország, amely megáll a saját lábán, szuverén, saját maga képes meghozni döntéseit. Egy olyan ország, ahol a családok támogatást kapnak, a gazdaság erősödik, miközben a külpolitikában a nemzeti érdekérvényesítés uralkodik, nem pedig az önfeladás – összegzett.

Dömötör Csaba jelezte: készen álltak a vitákra az ellenzéki politikusokkal (több tiszás EP-képviselő is meghívást kapott a Tranzitra), de ők nem álltak ki, megfutamodtak. 

Az elmúlt napok arra is választ adtak, hogy mi ennek az oka: egész egyszerűen semmit nem akarnak arról mondani, hogy mik a terveik – értékelt.

Kocsis Máté felidézte: a választások előtt egy évvel, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és most is azt mondják az ellenzékiek, hogy a Fidesz fél, nem mer vitázni, a fiatalok nincsenek a Fidesszel, és előkerülnek azok a kutatások, amelyek szerint az ellenzék vezet. Aztán a választás napján megváltozik minden.

A vita lehetőségét felkínálva üzente Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt politikusának, hogy nem „kommenthuszárkodni” kell, meg kell adni a helyszínt, az időpontot, és ott lesz, leül megvitatni például a Tisza Párt új adóemelési terveit.

A frakcióvezető jelezte: a Demokratikus Koalíció is kapott meghívást a Tranzitra, de Molnár Csaba EP-képviselő nem jött el vitázni vele.

Dömötör Csaba arról is beszélt: az Európai Parlamentben a Magyar Országgyűléshez képest „végtelenül lefojtottak a viták”, és a nyilvánossággal is hasonlóan bánnak. 

Kocsis Máté az álhírek ellen létrehozott digitális polgári kör kapcsán kifejtette: álhírek régebben is voltak – elég a szocialista Korózs Lajos kamuvideójára gondolni –, de ezeket a közösségi média térhódítása kontrollálatlanná tette. Dömötör Csaba emlékeztetett: a szocialisták már a médiatörvényes vitában lejárató leveleket küldtek 3-4 ezer európai parlamenti dolgozónak. A Momentum emelt a szinten, de a Tisza járatta csúcsra. A tiszás EP-képviselők 113 felszólalásukból 89-et arra szántak, „hogy a saját hazájukat mószerolják”. 

Kocsis Máté hangsúlyozta: a magyar parlamentben nem szabad lekezelőnek lenni az ellenzéki pártokkal, hiszen őket 2022-ben a választók küldték oda, viszont figyelni kell arra is, hogy ne veszítsenek fókuszt. Szerinte elindul egy helyezkedés, Tordai Bence és a teljes Momentum elkezdte ezt, „és bent lesz a parlamenti vitákban a Tisza álláspontja”. 

Dömötör Csaba megjegyezte: mivel a tiszások nem vállalják a vitát, az EP-ben „a támogatóikkal, a szponzoraikkal és a jelölőikkel” fog vitatkozni. Kocsis Máté arról is beszélt, hogy nem emlékszik olyanra, hogy egy párt megnyerte volna valaha a választásokat, miközben 

az előző év augusztusában közölték, hogy be fogják csapni az embereket. 

Azt mondta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak 60 százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül 400 ezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek – figyelmeztetett. Dömötör Csaba ennek kapcsán emlékeztetett: Brüsszelben 2012 óta kérik a jövedelemadózási rendszer módosítását, és elvárásaik között van a vagyonadó bevezetése, valamint az ágazati különadók kivezetése is.

Borítókép: Kocsis Máté Dömötör Csabával és Bohár Dániellel (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu