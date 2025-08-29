FideszTarr ZoltánOrbán ViktorTisza-adó

Orbán Viktor: Magyar Péterék másfél éve fűt-fát ígérgetnek, közben végig brutális adóemelést terveztek

A miniszterelnök szerint Tisza Párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 18:05
Magyar Péter kicsapta a hisztit a pártban, nem tetszett neki Tar Zoltán kijelentése Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 A Tisza Párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb levelében.

PM Orban arrives at the Civic Picnic, organized by the Foundation for a Civic Hungary, at the Dobozy Mansion in Kotcse, on September 10, 2022. Photo: MTI/Prime Minister’s Press Office/Zoltan Fischer)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök felidézte, 

Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A https://www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval 

– írja a kormányfő. 

Emlékeztetett: a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán beismerte, hogy adóemelésre készülnek, és így folytatta: „Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Fidesz és a választók megakadályozhatják, hogy a Tisza Párt átverje a magyar embereket. A kormányfő arra kérte a levelét olvasókat, hogy segítsék a kormányt ebben a munkában és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adóról készült összefoglalóját mellékelte leveléhez.

Borítókép: Magyar Péterék szja-emelésre készülnek (Forrás: MTI)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu