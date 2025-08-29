Orbán Viktor: Magyar Péterék másfél éve fűt-fát ígérgetnek, közben végig brutális adóemelést terveztek

A Tisza Párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb levelében.

A miniszterelnök felidézte,

Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A https://www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval

– írja a kormányfő.

Emlékeztetett: a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán beismerte, hogy adóemelésre készülnek, és így folytatta: „Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Fidesz és a választók megakadályozhatják, hogy a Tisza Párt átverje a magyar embereket. A kormányfő arra kérte a levelét olvasókat, hogy segítsék a kormányt ebben a munkában és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adóról készült összefoglalóját mellékelte leveléhez.

