Elmenekültek a sajtó elől a tiszások – már a gyerekek sem érdeklik őket

Tanszergyűjtést szervezett Dálnoki Áron az óbudai Tisza-szigetekkel a fővárosi Pethe Ferenc térre pénteken délutánra. Csakhogy a rendezvény kezdete után egy perccel megjelent egy aktivista, aki észrevette, hogy a sajtó is érdeklődik, telefonált néhányat, majd eltűnt, és az eseményből nem lett semmi. A hátrányos helyzetű gyerekek így hoppon maradtak.

2025. 08. 29. 17:39
Fotó: Kurucz Árpád
„Hamarosan kezdődik az iskola, de sajnos nem minden gyermek indulhat egyenlő esélyekkel. Sok családnak nagy terhet jelent a tanszerek beszerzése, ezért összefogunk, hogy segítsünk! Minden apró segítség számít. Egy füzet, egy toll vagy akár egy táska is hatalmas örömet okozhat egy gyermeknek. Gyere el, és tegyünk közösen azért, hogy minden kisdiák mosollyal és reménnyel vághasson neki az új tanévnek!” – írta Dálnoki Áron ahhoz a Facebook-eseményhez, amit ő szervezett az óbudai Tisza-szigetekkel.

A gyűjtést a fővárosi Pethe Ferenc térre hirdették meg pénteken délután 3 órára. Az esemény érdekelte a sajtót – így minket is. 

A Tisza Párt néhány napja tartó folyamatos ámokfutásáról szerettük volna megkérdezni Dálnoki Áront, a Tisza-adó atyját.

Csakhogy délután háromkor még senki sem volt a téren. Egy perccel később azonban megjelent egy asszony, aki, miután meglátta az újságírókat, telefonált néhányat, és eltűnt a helyszínről. Munkatársunk előtte még tudott néhány szót váltani vele, de a nő csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozhat.  

Kérdésünkre, hogy ez központi utasítás-e azt válaszolta, hogy igen, nyilatkozatstop van. Annyit még elmondott, hogy vannak kijelölt emberek, akik beszélhetnek a sajtónak. Ilyennek gondoltuk az esemény szervezőjét, de 

Dálnoki az összes aktivistájával együtt szégyenteljesen megfutamodott, így aztán őt sem tudtuk kérdezni.

Ennek az egésznek természetesen nem a sajtó a legnagyobb vesztese, hanem azok a gyerekek, akiknek a gyűjtést szervezték, hiszen hozzájuk most már a Tisza Párttól biztosan nem jut el semmilyen csomag. Mindez azért, mert gyáván megfutamodtak, már sokadjára.

A pánik egyébként érthető, hiszen a párt belengette a botrányos adóemelési tervét, amiről napok óta hazudoznak úton-útfélen.

Óbudai TISZA Szigetek a könnyebb iskolakezdésért!
Beijedtek a sajtótól a tiszások Fotó: Kurucz Árpád

Mint ahogyan arról lapunk cikkezett, háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani szja-szint, de 

már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

 Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte.

Aztán egy nyilvánosságra került felvételen épp Dálnoki Áron és Tarr Zoltán Tisza-alelnök beszél arról, hogy „erről a tervükről nem beszélnek”, majd a választás után emelik az adókat, mert akkor majd mindent lehet.

Egyébként történt már a maihoz hasonló eset, nem nem is olyan régen. Akkor kitiltották kollégánkat a Tisza-szigetek erdélyi táborából, pusztán azért, mert leírta, amit látott, nevezetesen, hogy a rendezvény a potenciális nézőkben semmiféle érdeklődést nem váltott ki. Kérdezni természetesen ott sem lehetett.

Borítókép: Itt lett volna a tanszergyűjtés, de elinaltak a tiszások (Fotó: Kurucz Árpád)


 

Dömötör Csaba: A Tisza szakértői progresszív adóemelést akarnak, milliók járnának rosszabbul + videó

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

