Elmenekültek a sajtó elől a tiszások – már a gyerekek sem érdeklik őket

„Hamarosan kezdődik az iskola, de sajnos nem minden gyermek indulhat egyenlő esélyekkel. Sok családnak nagy terhet jelent a tanszerek beszerzése, ezért összefogunk, hogy segítsünk! Minden apró segítség számít. Egy füzet, egy toll vagy akár egy táska is hatalmas örömet okozhat egy gyermeknek. Gyere el, és tegyünk közösen azért, hogy minden kisdiák mosollyal és reménnyel vághasson neki az új tanévnek!” – írta Dálnoki Áron ahhoz a Facebook-eseményhez, amit ő szervezett az óbudai Tisza-szigetekkel.

A gyűjtést a fővárosi Pethe Ferenc térre hirdették meg pénteken délután 3 órára. Az esemény érdekelte a sajtót – így minket is.

A Tisza Párt néhány napja tartó folyamatos ámokfutásáról szerettük volna megkérdezni Dálnoki Áront, a Tisza-adó atyját.

Csakhogy délután háromkor még senki sem volt a téren. Egy perccel később azonban megjelent egy asszony, aki, miután meglátta az újságírókat, telefonált néhányat, és eltűnt a helyszínről. Munkatársunk előtte még tudott néhány szót váltani vele, de a nő csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozhat.

Kérdésünkre, hogy ez központi utasítás-e azt válaszolta, hogy igen, nyilatkozatstop van. Annyit még elmondott, hogy vannak kijelölt emberek, akik beszélhetnek a sajtónak. Ilyennek gondoltuk az esemény szervezőjét, de

Dálnoki az összes aktivistájával együtt szégyenteljesen megfutamodott, így aztán őt sem tudtuk kérdezni.

Ennek az egésznek természetesen nem a sajtó a legnagyobb vesztese, hanem azok a gyerekek, akiknek a gyűjtést szervezték, hiszen hozzájuk most már a Tisza Párttól biztosan nem jut el semmilyen csomag. Mindez azért, mert gyáván megfutamodtak, már sokadjára.

A pánik egyébként érthető, hiszen a párt belengette a botrányos adóemelési tervét, amiről napok óta hazudoznak úton-útfélen.

Beijedtek a sajtótól a tiszások Fotó: Kurucz Árpád

Mint ahogyan arról lapunk cikkezett, háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani szja-szint, de

már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte.