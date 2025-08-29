Tisza-csomag: ugyanúgy átverték a magyarokat, mint 2006-ban

Gyakorlatilag beismerte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos adórendszert, és helyette egy adóemeléssel felérő többkulcsos adórendszert vezetnének be, ha megnyernék a 2026-os választást. A párt etyeki fórumáról jelent meg csütörtökön egy felvétel, amelyen Dalnoki Áron, a gazdasági kabinet tagja megszavaztatja a jelen lévő szimpatizánsokat arról, hogy melyik adórendszert látnák szívesen egy Tisza-kormány esetében. Bár a résztvevők a felvételen nem látszanak, a politikus szerint a jelenlévők 80 százaléka a progresszív adórendszerre szavazott, akárcsak ő maga is – írja a Világgazdaság.

Tisza-csomag: „előbb a választást kell megnyerni, utána mindent lehet”

Ezek után Tarr Zoltán bocsátkozott érdekes okfejtésbe: az elnök hosszan lamentál azon, hogy miért nem szabad bizonyos kérdésekről beszélni a választás előtt, legfeljebb szűk körben, mert abba saját bevallása szerint is belebuknának. Ezért előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet.

Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik.

Az önfeljelentéssel érő mondatokat akár Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna. A 2006-os választásokat megnyerő exkormányfő, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.

Pedig a kampányban végig következetesen tagadták, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg. „Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet” – fogalmazott Gyurcsány. Végül pár héttel a választás megnyerése után a legelső dolga volt, hogy bejelentették a megszorításokat.

A többkulcsos adórendszert hozná vissza a Tisza Párt

Az Index kedd reggel mutatott be egy a Tisza Párttól származó belsős dokumentumot, amelyből azt derült ki, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.