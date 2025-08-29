Tisza-adóTisza-csomagszja

Tisza-csomag: ugyanúgy átverték a magyarokat, mint 2006-ban

Nem bontottuk ki az igazság minden részletét – akár ezt a Gyurcsány Ferenctől származó idézetet is mondhatta volna Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt etyeki fórumán, ahol az EP-képviselő azt fejtegette, hogy nem szabad nyilvánosság előtt beszélni bizonyos kérdésekről, mert idő előtt abba belebuknának. Ezért ahogy fogalmazott „előbb a választást kell megnyerni, majd utáni mindent lehet”. A gondolatmenet kísértetesen hasonlít a 2006-os eseményekhez, amikor a választás megnyerése után Gyurcsány Ferenc is hasonló módon védekezett, hogy miért nem vallották be: vizitdíjat és kórházi napidíjat vezetnek be, amit a kampányban végig tagadtak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 15:16
Magyar Péter Fotó: MTI
Gyakorlatilag beismerte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos adórendszert, és helyette egy adóemeléssel felérő többkulcsos adórendszert vezetnének be, ha megnyernék a 2026-os választást. A párt etyeki fórumáról jelent meg csütörtökön egy felvétel, amelyen Dalnoki Áron, a gazdasági kabinet tagja megszavaztatja a jelen lévő szimpatizánsokat arról, hogy melyik adórendszert látnák szívesen egy Tisza-kormány esetében. Bár a résztvevők a felvételen nem látszanak, a politikus szerint a jelenlévők 80 százaléka a progresszív adórendszerre szavazott, akárcsak ő maga is – írja a Világgazdaság.

Tisza-csomag: „előbb a választást kell megnyerni, utána mindent lehet”

Ezek után Tarr Zoltán bocsátkozott érdekes okfejtésbe: az elnök hosszan lamentál azon, hogy miért nem szabad bizonyos kérdésekről beszélni a választás előtt, legfeljebb szűk körben, mert abba saját bevallása szerint is belebuknának. Ezért előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet.

Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik. 

Az önfeljelentéssel érő mondatokat akár Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna. A 2006-os választásokat megnyerő exkormányfő, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.

Pedig a kampányban végig következetesen tagadták, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg. „Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet” – fogalmazott Gyurcsány. Végül pár héttel a választás megnyerése után a legelső dolga volt, hogy bejelentették a megszorításokat.

A többkulcsos adórendszert hozná vissza a Tisza Párt

Az Index kedd reggel mutatott be egy a Tisza Párttól származó belsős dokumentumot, amelyből azt derült ki, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.  

A dokumentum szerint

  •  évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,
  • míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni. A számok nyelvén pedig:

egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

