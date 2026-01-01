újévszilveszteridőzóna

Időzónák rejtelmei, mikor jön el valóban az újév?

A világ számos pontján ünnepelték (ünneplik) az újévet, de ez a pillanat egy teljes napig tart a Földön, a különböző időzónák miatt. Kvízünkben több érdekességet is megtudhat az időzónákról, emellett a tudását is letesztelheti!

2026. 01. 01. 6:25
Forrás: Pixabay
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
A világ mely pontján ünneplik mindig elsőként az új esztendőt?

 

               
       
       
       

