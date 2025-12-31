Idén is kiváló minőségű búzával látták el a magyar gazdák a hazai és a nemzetközi piacot

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány átfogó elemzést készített az idei év mezőgazdasági teljesítményéről. A KSH első becsléseire támaszkodó adatok szerint az ágazat teljes kibocsátási értéke 6,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest, így meghaladta a 4400 milliárd forintot. Ez a növekedés részben a termelési árszínvonal tízszázalékos emelkedésének, részben az állattenyésztési volumen 2,5 százalékos bővülésének köszönhető. A növénytermesztés volumene ugyanakkor országos szinten 8,7 százalékkal visszaesett, aminek a hátterében elsősorban az időjárás állt: a korai és késő tavaszi fagyok, valamint a nyári aszály egyaránt nehezítette a gazdák munkáját. A kedvezőtlen körülmények főként a kapásnövények fejlődését és a gyümölcsfák virágzását vetették vissza.

Egyes szántóföldi növények termésmennyisége Magyarországon 2020–2025 között (tonnában kifejezve) Forrás: Oeconomus

A gabonanövények közül a búza az élen

A búza és az árpa termésmennyisége az előző évihez képest egyaránt kilenc százalékkal emelkedett. A búzával bevetett terület nagysága 13 százalékkal, több mint egymillió hektárra nőtt 2025-ben. Az országos termésátlag hektáronként 5510 kilogramm volt, az össztermés pedig megközelítette az 5,8 millió tonnát. Ezzel szemben a kukorica megsínylette az évet, mennyisége 29 százalékkal csökkent, és mérséklődött a napraforgó, valamint a repce termése is.

A legtöbb búzát, 501 351 tonnát Békés vármegyében gyűjtöttek be a földekről. A képzeletbeli dobogó második fokán Jász-Nagykun-Szolnok, a harmadikon pedig Bács-Kiskun vármegye áll. Ez a három térség adta az országos búzatermés közel negyedét, pontosan 24,8 százalékát. Érdemes megjegyezni, hogy a kedvező összesített eredmények ellenére Jász-Nagykun-Szolnokban és Békésben csökkenés volt tapasztalható a tavalyi évhez képest.

A búza betakarított mennyiségének változása 2025-ben az előző évi értékekhez képest (százalékban kifejezve). / Forrás: Oeconomus

Kiemelkedően teljesítettek ugyanakkor a nyugat-magyarországi térségek:

Baranya és Győr-Moson-Sopron vármegyében látványos, 30 százalékos növekedést regisztráltak a betakarított búza mennyiségében 2024-hez viszonyítva,

Bács-Kiskunban szintén jelentős, 26 százalékos bővülést értek el a gazdák.

A hazai termés komoly exportárualapot is képez. Legfontosabb felvásárlóink közé Olaszország, Ausztria és Németország tartozik. A kivitel jelentőségét jelzi, hogy a magyar búza exportjának értéke már a 2023-as évben is elérte a 759 millió dollárt.

Nemzetközileg is optimista hangulat uralkodik. A FAO előrejelzése alapján a világ gabonatermelése decemberben átlépte a hárommilliárd tonnás lélektani határt. A növekedésben komoly szerepet játszott az argentin vetésterületek bővülése és a kedvező időjárás. A búza mellett az árpa és a rizs terméshozamai is emelkedtek világviszonylatban. A rizstermelés a 2025/2026-os szezonban várhatóan eléri az 558,8 millió tonnát, köszönhetően az indonéziai termőterületek növekedésének, valamint a javuló bangladesi és japán eredményeknek.