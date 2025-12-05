agráriumgyümölcstermesztésállattenyésztésborágazat

Az aszály, járványok, betegségek - de mitől ment nagyot a mezőgazdaság idén?

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az időjárási szélsőségek és állatbetegségek komoly kihívást jelentettek a mezőgazdaság minden ágazatának, de az állattenyésztés és a borágazat is viszonylag jól teljesített.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:48
A borágazat jól teljesített 2025-ben az előzetes adatok szerint. Fotó: Kurucz Árpád
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10 százalékos, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza - közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. 

mezőgazdaság, 20250630 Újszilvás Bató Miklós solymász tanyája és állatai Fotó: Németh András Péter NAP MW A képen: malac disznó sertés
Az mezőgazdasági termelés bővült, de nem egyenletesen teljesítettek az ágazatok/Fotó: Németh András Péter

Kedvezőtlen időjárással indult az év 

A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is. Az év során újra felbukkant állatbetegségek

  • ragadós száj- és körömfájás, 
  • madárinfluenza, 
  • a szemestakarmány drágulása

 piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint pl. a tej, a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.

2025-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint a mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 6,2 százalékkal, árszínvonala 10 százalékkal bővült, termelési volumene 3,6 százalékkal szűkült.

·

A növénytermesztés volumene csökkent

A növénytermesztés termelési volumene 8,7 százalékkal mérséklődött, árszínvonala 14 százalékkal nőtt. A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29 százalékkal csökkent, viszont: 

  •  a búzáé 10 százalékkal 
  • az árpáé 9,0 százalékkal
  • a rozsé 1,6 százalékkal emelkedett. 

A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2 százalékkal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4 százalékkal alacsonyabb lett. A takarmánynövények volumene 3,0, a kertészeti termékeké 5,5 százalékkal mérséklődött. 

Gyümölcs nem sok termett idén, kivétel a szőlő

A gyümölcsfélék volumene 32, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18 százalékkal csökkent. A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7,0 százalékkal nagyobb lett.

Az állattenyésztés bővült

Az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült. Az élő állatok termelése 2,4, az állati termékeké 2,6 százalékkal nőtt. A folyó termelőfelhasználás volumene 0,6 százalékkal kevesebb lett, ára összességében 4,2 százalékkal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5,0 százalékkal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2,0 százalékkal emelkedett. A bruttó hozzáadott érték 11  bővült, volumene 8,9 százalékkal szűkült. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 1,7 százalékkal csökkent, a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21   felülmúlta az egy évvel korábbit – közölte a KSH.

