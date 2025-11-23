Jókora összeggel segíti a kormány a szőlősgazdákat

A kormány 3,8 milliárd forintot fordít a szőlő aranyszínű sárgaság megfékezésére. Az intézkedéssor célja az érintetlen területek védelme, valamint a betegség lokalizációja – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter szombaton Badacsonyban, sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor felidézte, hogy az aranyszínű sárgaság 2006 óta van jelen Magyarországon, és 2013-ban érte el azt a szintet, hogy már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is foglalkozott vele.

Mára súlyossá vált a helyzet, a leginkább érintett a Zala vármegyei borrégió, ezenkívül Somogy vármegye és Veszprém vármegyében a Badacsony és a Szent György-hegy

– mondta a miniszter.

A kormány szeptember 24-én elfogadott határozatában 3,8 milliárd forintot rendelt arra a célra, hogy a betegséget megfékezzék. Ez a tevékenységsor a kommunikációtól a laboratóriumi kapacitás növelésén át az érintett szőlőtőkék kivágásáig és a permetezésig számos tevékenységet fog át – ismertette Navracsics Tibor.

Közölte, az Agrárminisztérium feladata, hogy beszámoljon az aranyszínű sárgaság ellen tett lépésekről és ezek hatékonyságáról. Most készült el az első jelentés, amelynek lényege, hogy az ősszel megindultak ez előkészítő munkálatok, amelyek célja, hogy pontos képet kapjunk az érintett területek nagyságáról. A jelentést a kormány a tervek szerint szerdán fogadja el – tette hozzá.

A feladatra kétszáz szakmacsoport jött létre, ezek 1700 gazdálkodó 8700 hektárnyi földjét vizsgálták át – mondta. A vizsgálatot követően az első próbapermetezéseket is végrehajtották Somogy vármegyében; ezek hatékonynak bizonyultak.

A tél a felkészülés időszaka lesz, a gazdák szemináriumokon vehetnek részt, amelyek felkészítik őket a tavasszal újrainduló védekezési munkálatokra. A jogszabályok területén is várhatóak olyan változások, amelyek könnyebbé teszik a gazdák számára az újratelepítést.

Az Európai Unióval tárgyalások kezdődtek, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság katasztrófa sújtotta területként ismerje el az érintett területeket, ezáltal a gazdák kártérítésre lehetnek jogosultak – fűzte hozzá. A tapasztalat azt mutatja, hogy azokban az országokban, ahol megjelent a betegség, csupán visszaszorítani lehetett azt.

A cél az, hogy megakadályozzák ez eddig érintetlen borrégiókra, elsősorban a Tokaji borrégióra való átterjedését a betegségnek, az érintett területeken pedig a lokalizáció a feladat, amit a jövő évben jó eséllyel meg lehet valósítani

– húzta alá a tárcavezető.