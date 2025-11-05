Kevés bor kerül a pincékbe, de a pusztító kór a nagyobb baj

Az ország borvidékeiről eddig csupán a szüreti adatok valamivel több mint ötven százaléka érkezett be, ami alapján az valószínűsíthető, hogy csak a tavalyi, kifejezetten gyenge bortermést éri el, vagy kissé meghaladja azt az idén a pincékbe kerülő borok mennyisége – mondta el lapunknak Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) elnöke. A tavalyi, hasonló feldolgozottsági szint idején mért adatnál idén nagyobb termés látszik, azonban ezt az adatot torzíthatja, hogy a Kunsági borvidéken – amely az országos mennyiség egyharmadát adja – magasabb az átlagosnál a feldolgozottság, és a termésátlag is meg szokta haladni az országosat – jelezte a HNT-elnök, hozzátéve, hogy még csalóka lehet a kép, így korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a jelenlegi számokból.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegsége nagy veszélyt jelent a hazai szőlőültetvényekre. Fotó: MTI/Katona Tibor

A szőlőtermelőknek jó hír, hogy a tavalyi után idén is tudtak emelkedtek a szőlőárak, de ez a kékszőlőknél jóval kisebb mértékű volt, mint a fehéreknél. Az exportpiaccal kapcsolatban még bizonytalanság van, annyi viszont már látszik, hogy mustból a tavalyinál kevesebbet szállítottak a külpiacokra. Tavaly kifejezetten jól húzott borexport: a 2023-as mennyiséget 137 ezer hektoliterrel meghaladva közel 1,4 millió hektót exportáltak Magyarországról. Valamelyest nőtt az átlagár is, literenként 1,03-ról, 1,07 euróra.

Nagy aggodalomra adhat okot az is, hogy brutális a vízhiány a talajban, főleg az alföldi területeken, de más borvidékeken is bőven szükség lenne még csapadékra. Soltvadkert környékén idén eddig 270 milliméter csapadékot mértek, ami gyakorlatilag a semmivel egyenlő. A szőlő gyökerei mélyre hatolnak, ezért ha a talajban van víz, átvészeli az aszályos időszakokat, de most már annyira lecsökkent a talajvíz szintje, hogy – ha a következő hónapokban nem érkezik oda jelentős vízpótlás – az már következő évi termésre jelent veszélyt.

Mint ismert, az Agrárközgazdasági Intézet a borok átadási árának növekedését mérte, Frittmann szerint azonban a borászok túlnyomó többsége csupán néhány százalékot tudott emelni, ami a költségeik növekedését nem fedezi.

Mindig halljuk, hogy kevesebb bor fogy, de szerintem fehérborból nem fogy kevesebb, minőségi fehérből pedig biztos, hogy nincs fogyasztáscsökkenés

– mondta. Az átadási árak emelésére a megemelkedett költségek alapos indokot adnak, de a borászatban is ott a fejlesztési kényszer, amihez saját források is kellenek.