Soha nem néztek ennyi magyar filmet, itt vannak a rekordév részletei

Rekordévet zárt a magyar filmek otthona: soha nem néztek ennyi magyar filmet a Filmión, mint 2025-ben. A Nemzeti Filmintézet (NFI) 2020-ban indította el saját streamingplatformját, amely hetente bővülő, különleges kínálattal várja a magyar filmek rajongóit. A már csaknem 1200 alkotást tartalmazó platform az elmúlt évben két számjegyű növekedést ért el.

Munkatársunktól
2026. 01. 08. 19:08
A Nyugati nyaralás az elmúlt évek egyik nagy mozisikere volt, Filmión is hasít Tiszeker Dániel és Lévai Balázs romantikus kádár-komédiája. Forrás: NFI
A klasszikus és kortárs alkotásokat egyaránt kínáló Filmión 2025-ben összesen 280 ezerszer indították el a felhasználók a kínálatban szereplő filmeket, ami 20 százalékos növekedés az előző évhez képest (2024-ben szintén 20 százalékos volt a növekedés.) Ugyancsak jelentősen, több mint 10 százalékkal nőtt a filmnézésre fordított idő: a felhasználók összesen 11 év 54 nap 19 órát töltöttek a Filmio tartalmaival 2025-ben.

A Csinibaba a Filmio kínálatának egyik kirobbanthatatlan slágerfilmje, nem véletlenül. Forrás: NFI

A Filmio, a magyar Netflix

A Nemzeti Filmintézet 2025-ben is több kampányt indított a magyar filmek népszerűsítésére, melyekkel rendszeresen tett népszerű alkotásokat ingyenesen elérhetővé a Filmión: februárban a Jókai 200 emlékév kapcsán, áprilisban a magyar film napja alkalmából, nyáron a Filmio-fesztivál, szeptemberben pedig a Filmio klasszikusfilm-maraton idején lehetett a kínálat egy részét ingyen nézni.

A leghosszabb ingyenes időszak tavaly is, immár hagyományosan, az ünnepi időszakban, adventtől vízkeresztig tartott: a Filmio-nagykarácsonyon 5 héten át 130 alkotás volt ingyen elérhető a 130 éves mozi tiszteletére. 

Az akció rendkívüli sikert aratott: a felhasználók tízszer annyi lejátszást indítottak, mint egy átlagos hónapban. Az abszolút közönségkedvencek a Hunyadi-sorozat, az Anyám és más futóbolondok a családból, A tanú, a Macskafogó, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű, A Viszkis, a Most vagy soha!, Az unoka, a Toxikoma, valamint a Csapd le csacsi! voltak.

A platformon 1914-től kezdve találhatók meg a magyar filmörökség nagyszerű darabjai. A kezdetben 250 filmből álló kínálat általában hetente egy-egy klasszikus és kortárs alkotással bővül, a kölcsönzéssel vagy előfizetéssel elérhető filmek száma mostanra megközelíti az 1200-at.

A kínálat 2026-ban is folyamatosan bővül: sorban érkeznek majd a platformra 2025 mozis kedvencei. Újdonságként már szerepel a kínálatban a Lepattanó című sportvígjáték, a Budapest Bár: A pesti dal története című dokumentumfilm, hamarosan érkezik a Molnár Piroska és Vilmányi Benett főszereplésével készült Csendes éj és a Másutt – a Korda testvérek című dokumentumfilm is, amely a filmipart meghódító, világhírű három Korda testvér lebilincselő élettörténete.

 

