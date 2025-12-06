Soha nem látott filmes akció: több mint száz magyar alkotás vált ingyenessé

„Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van okunk büszkének lenni a Filmióval kapcsolatban, hiszen Európában talán ez az egyetlen olyan platform, ahol a nemzeti filmkincs és a kortárs alkotásoknak a nagy része is megtalálható és elérhető” – fogalmazott Jung Zsuzsanna, az NFI forgalmazástámogatási igazgatója.

A magyar filmek egy része ingyenesen elérhető a Filmión (Forrás: NFI)

130 filmet nézhetünk ingyenesen a Filmión

„Immár hagyomány, hogy év végén a Nemzeti Filmintézet közkinccsé teszi a Filmio kultúrkincsét, vagyis a magyar filmek egy részét” – mondta el Horváth Csaba, az NFI Marketing és kommunikációs igazgatója a Svenknek.

Hozzátette:

az akció december 1-jétől január 6-ig tart, ez idő alatt a Filmio felületén egy rövid regisztráció után a megjelölt filmek ingyenesen nézhetők.

A karácsonyi akció kínálatában több mint húsz olyan film és sorozat található, amelyek most először érhetők el ingyen: egyebek mellett a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, a Viszkis vagy a gyerekeknek szóló Hugó, a víziló.