Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

Soha nem látott filmes akció: több mint száz magyar alkotás vált ingyenessé

Nagy karácsony a Filmión! Idén 130 éves a mozi és ötéves a Filmio, a magyar filmek otthona. A dupla évforduló alkalmából 130 film, köztük megunhatatlan felújított klasszikusok és kultikus kortárs alkotások érhetők el ingyenesen a Filmio kínálatában öt héten át. A Nemzeti Filmintézet (NFI) streamingplatformjáról és a karácsonyi kampányról Jung Zsuzsanna, a Filmintézet forgalmazástámogatási igazgatója és Horváth Csaba, marketing- és kommunikációs igazgató mesélt a Svenknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 11:05
Jelenet a Hunyadi-sorozatból Forrás: Hollósgyűrű
„Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van okunk büszkének lenni a Filmióval kapcsolatban, hiszen Európában talán ez az egyetlen olyan platform, ahol a nemzeti filmkincs és a kortárs alkotásoknak a nagy része is megtalálható és elérhető” – fogalmazott Jung Zsuzsanna, az NFI forgalmazástámogatási igazgatója.

film
A magyar filmek egy része ingyenesen elérhető a Filmión (Forrás: NFI)

130 filmet nézhetünk ingyenesen a Filmión

„Immár hagyomány, hogy év végén a Nemzeti Filmintézet közkinccsé teszi a Filmio kultúrkincsét, vagyis a magyar filmek egy részét” – mondta el Horváth Csaba, az NFI Marketing és kommunikációs igazgatója a Svenknek.

Hozzátette:

az akció december 1-jétől január 6-ig tart, ez idő alatt a Filmio felületén egy rövid regisztráció után a megjelölt filmek ingyenesen nézhetők. 

A karácsonyi akció kínálatában több mint húsz olyan film és sorozat található, amelyek most először érhetők el ingyen: egyebek mellett a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, a Viszkis vagy a gyerekeknek szóló Hugó, a víziló.

Emellett még szó lesz a Svenkben Szentgyörgyi Bálint első, Egyke című egész estés filmjének forgatásáról, a Nemzeti Filmintézet megújult Jelmeztárának megnyitójáról, valamint Szomjas György ikonikus alkotásairól is, születésének 85. évfordulója alkalmából. 

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

 A Filmio karácsonyi ingyenességről készült riportja már most elérhető:
 

 

