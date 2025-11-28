,,Emberi kétségbeesés kell a megfelelő működéshez”

Jászberényi Gábor, a film egyik főszereplője a Svenkben elmondta, hogy szerinte a szereplőgárda és az alkotóstáb is kivételes volt, de a film története és a fizikai-lelki kihívások is felejthetetlenné tették számára a forgatást.

Az e heti Svenkben a Sárkányok Kabul felett alkotóival beszélgetnek Forrás: Szupermodern Stúdió

A filmet nemcsak azoknak ajánlja, akik látványos akciófilmet akarnak látni a moziban, hanem azoknak is, akik a sorok között szeretnek olvasni.

Dyga Zsombor, a film rendezője megosztotta a Svenk stábjával: egy filmben általában sokkal kevesebb réteg létrehozásával el lehet mesélni a jelenetet, amelyben van két-három szereplő, egy békés, nyugodt helyszín.

De itt van még 300 ember, akik, ha nem hitelesen riadtak és kétségbeesettek, eszüket vesztettek, akkor már nem működik az egész. És ha nincs meg az a díszletbeli érzet, hogy tényleg ott vagyunk Kabulban a reptéren, akkor már az egésznek nincsen értelme.

Simon Péter ezredes, a Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka azt mondta a Svenknek, hogy a film alapját képező katonai akció száz százalékan valósághű, és ez egy hiánypótló alkotás a magyar katonákról.

Emellett még szó lesz a film- és mozimagazinban Podhradská Lea Apám lánya című dokumentumfilmjéről, amely elnyerte a Legjobb magyar dokumentumfilm díját az idei Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, továbbá a Nemzeti Filmintézet fiatal alkotókat támogató Inkubátor programjának Pitch fórumáról, illetve a Bélyeg című film forgatásának kulisszatitkairól is.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.

A Sárkányok Kabul felett című filmről készült riport máris megtekinthető az alábbiakban:











