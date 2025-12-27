margitszigeti színházverdinabuccooperaszínházelőadás

Verdi monumentális operaremekei a Margitszigeten

A Margitszigeti Színház 2026-os évadában új operabemutatók kerülnek színre. A világ legjelentősebb operaházaiban rendszeresen fellépő kiváló külföldi és magyar művészeket láthatja közönség,a szezon bemutatóiban. Az új rendezésű Parasztbecsület, a Bajjazzók, és A trubadúr, valamint a tavalyi nagy sikerű Nabucco opera főszerepeiben a nemzetközi színpadok rendszeres és ünnepelt fellépői lépnek színpadra.

A Margitszigeti Színház 2026-os szezonjában olyan operák kerülnek bemutatásra, amelyek az operairodalom legkedveltebbjei és nemzetközi szinten is érdeklődésre tartanak számot. A monumentális színpad adottságainak megfelelően a szcenírozott operákban közreműködő nagy kórusok és neves zenekarok, valamint kiváló szólisták együttese teszi teljessé az operamesék zenei élményét.

Jelenet Verdi Nabucco című operájából (Fotó: dr. Fekete Dániel)

A Margitszigeti Színház szlogenje: Több mint színház. Élmény!, amit kiegészítenék a 2026-os operabemutatóinkra gondolva azzal, hogy: nem csak operajangóknak. Ennek a jegyében készül jövő nyáron négy új operaprodukció, amelyre a nemzetközi színpadokon ismert és ünnepelt énekeseket szerződtetett a színház vezetése

– mondta Bán Teodóra, a színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője.

A nyár első operabemutatóján két ikonikus olasz zeneszerző egyfelvonásosát, Pietro Mascagni Parasztbecsületét és Ruggero Leoncavallo Bajazzók című művét láthatja a közönség.

A Parasztbecsület Santuzzája a Kolozsvári Magyar Opera szólistája, Barabás Zsuzsa lesz, Turiddu szerepében László Boldizsár, Lucia szerepében Farkasréti Mária, Lolaként Balogh Eszter lép színpadra, Alfiot Adam Platchetka alakítja. A Bajazzók című előadásban fellép mások mellett László Boldizsár, Kele Brigitta lírai szoprán és Balla Sándor. Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Kodály Kórus Debrecen Jankó Zsolt vezényletével.

Júliusban Verdi A trubadúr című operájában a címszerepet Yusif Eyvazov drámai tenor énekli, Leonóraként Marina Rebeka áll színpadra, Azucenát Kutasi Judit, Luna grófot Nagy Gyula énekli. Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar Halász Péter vezényletével.

Az évad egyik csúcspontja Verdi Nabucco című operája, amely 2026-ban újra a Margitszigeten csendül fel Bán Teodóra klasszikus rendezésében.

Nabucco szerepében Kálmándy Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas bariton, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lép színpadra, partnere Boross Csilla szoprán, aki Abigél szerepét világszerte több mint 140 alkalommal formálta meg nagy sikerrel. Fenena szerepében Vörös Szilviát, a Bécsi Állami Opera tagját láthatja közönség. Fellép továbbá Palerdi András, Riccardo Gatto, Zajkás Boldizsár, Kristófi Ágnes és Ujvári Gergely, közreműködik a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen Dénes István vezényletével.

 

