Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij emberrablói elszabadultak Ukrajnában. A hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás az ukrajnai hétköznapok részévé vált. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon és az utcán is. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről vagy civilekkel szembeni erőszakról számoltak be.
Kényszersorozás: A TCK-sok országszerte gyűjtik be a golyófogónak szánt civileket + videó
Az Ukrajna utcáit rendületlenül félelemben tartó területi toborzótisztek újabb civilekre csaptak le. Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiányát egyre nehezebb tudják pótolni, ami nagy terhet ró Zelenszkij emberrablóira. A TCK végrehajtói kapták a hálátlan feladatot – bármi áron feltölteni a sereg sorait – és láthatóan semmilyen eszköztől nem riadnak vissza: kényszerítés, testi fenyítés, emberrablás.
Az ukrán társadalomban szemmel láthatóan fokozódik a feszültség az őket érő visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot felháborodásuknak a honfitársaikat sújtó erőszak miatt. A TCK-sok sokszor az éj leple alatt csapnak le gyanútlan áldozataikra, ahogy történt ez Krivoj Rogban is.
Több mint négy éve vezették be a hadiállapotot Ukrajnában és a kényszersorozás mára az ukrán mindennapok szerves részévé vált. Sok civil már a börtönt is kisebb rossznak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják Zelenszkij emberrablóit. Odesszában egy boltos az ajtóból látta, hogy TCK-sok éppen a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.
A következő felvételt egy autós készítette, aki láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, így megörökítette a szomorú ukrán valóságot.
A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait
A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát. Egy TCK-tiszt a Sztranának arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra.
Borítókép: Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
Lángba borult a Közel-Kelet, Irán amerikai katonai létesítményeket is célba vett + videó
Trump üzent az iráni katonáknak.
Újabb háború tört ki, Vucsics ellen merényletet terveztek és politikai támadás alatt áll Magyarország energiaellátása
Itt vannak a hét legfontosabb külpolitikai történései.
Irán destabilizációja súlyos migrációs nyomást jelenthet Európának
Itt van a Fókuszpont legújabb elemzése.
Trump hivatalosan is megerősítette: Ali Hamenei halott
Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.
Lángba borult a Közel-Kelet, Irán amerikai katonai létesítményeket is célba vett + videó
Trump üzent az iráni katonáknak.
Újabb háború tört ki, Vucsics ellen merényletet terveztek és politikai támadás alatt áll Magyarország energiaellátása
Itt vannak a hét legfontosabb külpolitikai történései.
Irán destabilizációja súlyos migrációs nyomást jelenthet Európának
Itt van a Fókuszpont legújabb elemzése.
Trump hivatalosan is megerősítette: Ali Hamenei halott
Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.
