Rendkívüli

Trump hivatalosan is megerősítette: Ali Hamenei halott

ZelenszkijUkrajnakényszersorozás

Kényszersorozás: A TCK-sok országszerte gyűjtik be a golyófogónak szánt civileket + videó

Az Ukrajna utcáit rendületlenül félelemben tartó területi toborzótisztek újabb civilekre csaptak le. Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiányát egyre nehezebb tudják pótolni, ami nagy terhet ró Zelenszkij emberrablóira. A TCK végrehajtói kapták a hálátlan feladatot – bármi áron feltölteni a sereg sorait – és láthatóan semmilyen eszköztől nem riadnak vissza: kényszerítés, testi fenyítés, emberrablás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 3:00
Zelenszkij katonák gyűrűjében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij emberrablói elszabadultak Ukrajnában. A hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás az ukrajnai hétköznapok részévé vált. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon és az utcán is. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről vagy civilekkel szembeni erőszakról számoltak be.

A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat
A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat
Fotó: AFP

Az ukrán társadalomban szemmel láthatóan fokozódik a feszültség az őket érő visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot felháborodásuknak a honfitársaikat sújtó erőszak miatt. A TCK-sok sokszor az éj leple alatt csapnak le gyanútlan áldozataikra, ahogy történt ez Krivoj Rogban is.

Több mint négy éve vezették be a hadiállapotot Ukrajnában és a kényszersorozás mára az ukrán mindennapok szerves részévé vált. Sok civil már a börtönt is kisebb rossznak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják Zelenszkij emberrablóit. Odesszában egy boltos az ajtóból látta, hogy TCK-sok éppen a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.

A következő felvételt egy autós készítette, aki láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, így megörökítette a szomorú ukrán valóságot. 

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát. Egy TCK-tiszt a Sztranának arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. 

Borítókép: Zelenszkij katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Érzékeny veszteséget szenvedtek az ukránok

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvényszék

Ez tűrhetetlen!

Bayer Zsolt avatarja

És nem is kell eltűrni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu