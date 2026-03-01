Kényszersorozás: A TCK-sok országszerte gyűjtik be a golyófogónak szánt civileket + videó

A következő felvételt egy autós készítette, aki láthatólag még lassítani sem mert az egyenruhások mellett, így megörökítette a szomorú ukrán valóságot.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát. Egy TCK-tiszt a Sztranának arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra.

