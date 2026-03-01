Irán hat országra lőtte ki a rakétáit – válaszul az izraeli csapásokra + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok és Izrael szombaton nagyszabású támadást indított iráni célpontok ellen. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel az irániakat, hogy keressenek menedéket, majd hozzátette, hogy amikor a támadások véget érnek, vegyétek át a kormányzást. Trump kifejtette, hogy Irán továbbra se adta fel nukleáris programját és olyan rakétákat tervez fejleszteni, amelyekkel el tudják érni az Egyesült Államokat. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról számolt be, hogy az amerikai–izraeli közös művelet meg fogja teremti a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép saját kezébe vegye sorsát. Az első amerikai–izraeli csapások Irán 86 éves vezetőjének, Ali Hamenei ajatollah – teheráni belvárosban található – rezidenciáját vették célba. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás idején ott tartózkodott-e – írja az AP News.

Irán hat országra lőtte ki a rakétáit

Fotó: AFP