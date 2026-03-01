Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok és Izrael szombaton nagyszabású támadást indított iráni célpontok ellen. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel az irániakat, hogy keressenek menedéket, majd hozzátette, hogy amikor a támadások véget érnek, vegyétek át a kormányzást. Trump kifejtette, hogy Irán továbbra se adta fel nukleáris programját és olyan rakétákat tervez fejleszteni, amelyekkel el tudják érni az Egyesült Államokat. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról számolt be, hogy az amerikai–izraeli közös művelet meg fogja teremti a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép saját kezébe vegye sorsát. Az első amerikai–izraeli csapások Irán 86 éves vezetőjének, Ali Hamenei ajatollah – teheráni belvárosban található – rezidenciáját vették célba. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás idején ott tartózkodott-e – írja az AP News.
Irán hat országra lőtte ki a rakétáit – válaszul az izraeli csapásokra + videó
Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai akciót hajtott végre iráni célpontok ellen. Válaszul Irán rakétákkal és drónokkal támadta a közel-keleti régió több országát is – ahol amerikai katonai bázisok vannak. A légvédelmi rendszerek sok helyen működésbe léptek és több országból érkeztek beszámolók halálos áldozatokról, miközben erősödnek az eszkalációs félelmek.
Irán válaszul rakéták és drónok hullámát indította izraeli területek és az Egyesült Államok katonai bázisai ellen. A beszámolók szerint Izraelen kívül az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Bahrein és Szaúd-Arábia is célkeresztbe kerültek.
A légvédelmi rendszerek Dubai felett, az Egyesült Arab Emírségek kereskedelmi központjában is működésbe léptek.
Jordánia két ballisztikus rakétát lőtt le
A jordániai állami hírügynökség szerint a hadsereg szombaton két ballisztikus rakétát lőtt le, amelyek az országhatáron belül fekvő területeket célozták meg. Az ügynökség szerint a hatóságok 12 bejelentést kaptak repeszek és zuhanó tárgyak okozta incidensekről többek között a főváros Ammánban, valamint Irbid, Zarqa Madaba és Jarash városokban.
Szíriában halálos áldozatokról számoltak be
4 ember meghalt, amikor egy iráni rakéta eltalált egy épületet Szíria déli részén. Az állami televízió szerint egy iráni rakéta Sweidában csapódott be a város ipari negyedében – számolt be róla az AP News.
Az izraeli kórházak felkészültek a sérültek fogadására és berendezkednek a föld alatti betegellátásra.
Iráni források szerint egy helyi lányiskolát ma három rakétatámadás is ért és a halálos áldozatok száma 53-ra emelkedett.
Ali Farhadi szóvivő elmondta, hogy az iskola ma három rakétatámadás célpontja volt és hozzátette, hogy a támadásokban további 63 ember megsérült.
Borítókép: Egy rakétát lelőtt az izraeli légvédelem, mielőtt elérte volna a szárazföldet (Fotó: AFP)
