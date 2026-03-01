Slotot Wirtz sérüléséről kérdezték, a Liverpool szurkolói nem ilyen választ vártak

Zsinórban harmadik Premier League-mérkőzését nyerte meg a Liverpool szombaton, ezúttal a szintén jó formában lévő West Ham United bánta ezt. Ráadásul a londoni csapat volt az első, amelynek a Liverpool öt gólt rúgott a bajnokság mostani kiírásban (a végeredmény 5-2 lett). A meccsen Szoboszlai Dominik gólpasszt jegyzett szöglet után, a liverpooli sajtóban nem véletlenül hivatkoztak rá ismét a csapat egyik legjobbjaként – bár a Liverpool sok hibájából a magyar középpályás is kivette a részét. Szoboszlai ezúttal valóban a középpályán játszott, miután Florian Wirtz továbbra sem bevethető.

Könnyen lehet, hogy Florian Wirtz a Liverpool következő két mérkőzését is kihagyja Fotó: MI NEWS /NurPhoto

Florian Wirtz sérülése nem súlyos, de még nem játszhat

Arne Slot a lefújás után többek között a németről is beszélt.

Szerintem a keddi, Wolverhampton elleni mérkőzés még túl korai lesz neki

– kezdte a holland, amikor Wirtzről kérdezték, aki még múlt héten a Nottingham Forest otthonában a hátát fájlalta bemelegítés során, a német már ott sem játszott. – De emlékezzenek, múlt héten azt mondtam, hogy meglepne, ha ma nem játszhatna. Egy sérülés tud negatív és pozitív irányban is változni. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nincs messze a visszatéréstől, de a kedd egész egyszerűen túl korán lenne.

Sűrű hét vár a Liverpoolra, amely kis túlzással Wolverhamptonba is költözhetne, ugyanis a PL-sereghajtó ellen kétszer is játszik három nap leforgása alatt.