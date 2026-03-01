Arne SlotLiverpoolflorian wirtzWest Ham UnitedPremier ­LeagueLiverpool FC

Slotot Wirtz sérüléséről kérdezték, a Liverpool szurkolói nem ilyen választ vártak

Florian Wirtz a Liverpool elmúlt két találkozóját kihagyta, és Arne Slot szerint még kedden, a sereghajtó Wolverhampton elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen sem játszhat. Slot a West Ham United 5-2-es legyőzése után beszélt minderről a sajtótájékoztatón, ahol kitért arra is, hogy csapat első három gólját egyaránt szöglet után szerezte – a másodiknál Szoboszlai Dominik volt az előkészítő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 5:53
Arne Slot kritikus volt csapatával a győzelem után, de a pontrúgásoknak nagyon örült Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zsinórban harmadik Premier League-mérkőzését nyerte meg a Liverpool szombaton, ezúttal a szintén jó formában lévő West Ham United bánta ezt. Ráadásul a londoni csapat volt az első, amelynek a Liverpool öt gólt rúgott a bajnokság mostani kiírásban (a végeredmény 5-2 lett). A meccsen Szoboszlai Dominik gólpasszt jegyzett szöglet után, a liverpooli sajtóban nem véletlenül hivatkoztak rá ismét a csapat egyik legjobbjaként – bár a Liverpool sok hibájából a magyar középpályás is kivette a részét. Szoboszlai ezúttal valóban a középpályán játszott, miután Florian Wirtz továbbra sem bevethető. 

Florian Wirtz könnyen lehet, hogy a Liverpool következő két mérkőzését is kihagyja
Könnyen lehet, hogy Florian Wirtz a Liverpool következő két mérkőzését is kihagyja  Fotó: MI NEWS /NurPhoto

Florian Wirtz sérülése nem súlyos, de még nem játszhat

Arne Slot a lefújás után többek között a németről is beszélt.

Szerintem a keddi, Wolverhampton elleni mérkőzés még túl korai lesz neki

– kezdte a holland, amikor Wirtzről kérdezték, aki még múlt héten a Nottingham Forest otthonában a hátát fájlalta bemelegítés során, a német már ott sem játszott. – De emlékezzenek, múlt héten azt mondtam, hogy meglepne, ha ma nem játszhatna. Egy sérülés tud negatív és pozitív irányban is változni. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nincs messze a visszatéréstől, de a kedd egész egyszerűen túl korán lenne.

Sűrű hét vár a Liverpoolra, amely kis túlzással Wolverhamptonba is költözhetne, ugyanis a PL-sereghajtó ellen kétszer is játszik három nap leforgása alatt.

  • Kedden 21.15-től a bajnokságban.
  • Pénteken 21 órától az FA-kupa nyolcaddöntőjében.
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk Szoboszlai Dominik beadásából talált be
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk Szoboszlai Dominik beadásából talált be  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A Liverpool új erőssége: szögletek

A Mersey-parti együttes ősszel még szenvedett a szögleteknél, nemcsak azok levédekezésével, hanem a gólszerzéssel is. 2025 utolsó napjaiban ki is rúgták a pontrúgásért felelős edzőt, Aaron Briggst. A pontrúgások értékesítése terén az Arsenal viszi a prímet, a Liverpool a Sunderland elleni találatánál már az Ágyúsoktól vett ihletet, és úgy néz ki, a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. A Liverpool a West Ham ellen az első három gólját mind szöglet után szerezte – a PL-érában mindössze másodszor történt meg, hogy egy csapat az első félidőben három gólt is szögletből szerzett. Arne Slot érthető módon elégedett volt a szögletek kivitelezésével. 

– Három gólt is pontrúgásból szereztünk, ez nagy különbséget jelenthet a meccsen. Annyiszor voltunk már az ellenkező oldalon, ahol sokkal, de sokkal többet érdemeltünk volna, aztán pedig pontrúgásokból gólt kaptunk. A vesztes meccseinken voltak lehetőségeink, amelyek kimaradtak. Tudtuk, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba, most már bejönnek az elképzeléseink, és hirtelen minden sokkal jobban néz ki. Emellett persze kicsit máshogy állunk fel a támadó és védekező pontrúgásoknál – nyilatkozta Slot, majd kritikus volt csapata szombati teljesítményével.

Arne Slot kritikája a csapatával szemben

Nem hiszem, hogy megérdemeltük volna, hogy 3-0-ra vezessünk a félidőben. De ilyen a futball. Nem ez volt az idény legjobb meccse számunkra, de a legfontosabb, hogy pontrúgásokból betaláltunk és nyertünk.

Slot kitért arra is, hogy a Liverpool a szünet után rögtön gólt kapott, ezzel a West Ham 3-1-re szépített.

– A mostani idényben többször volt, hogy négy-öt percig küszködünk a mérkőzéseken. Ezt már sokszor elmondtam, ilyenkor általában gólt kapunk, de ez a legtöbb esetben 0-0-s állásnál van. Most 3-0-s előnynél, és nem éreztem azt, hogy a West Ham bármikor is közel volt ahhoz, hogy egy gólra csökkentse a hátrányát. 4-1 is volt az állás, majd 4-2, nem nagyon voltunk veszélyben, de éreztem a feszültséget a stadionban, ami természetesen érthető, mert ebben a szezonban már sokszor elszórakoztunk a kényelmesnek tűnő előnyt. 

Az Anfieldet végül boldog és hangos Liverpool-szurkolók hagyták el – ahol ezen a meccsen jelentősebb magyar kontingens volt a lelátón –, miután csapatuk ideiglenesen feljött az ötödik helyre – amely minden bizonnyal már BL-indulást fog jelenteni –, és ha a Chelsea vasárnap kikap az Arsenal otthonában, akkor ott is marad. S nem mellesleg a harmadik Aston Villa is már csak három pontra van.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkunhalmi ágnes

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Felhévizy Félix avatarja

Dübörög a kampány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu