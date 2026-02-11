LiverpoolPremier ­LeagueSunderland

Az Arsenalt és a Cityt is lepipálta Liverpool, de átok ül a Vörösökön

Elvette a Sunderland hazai veretlenségét a magyarjai nélkül felállt Liverpool, amely 1-0-ra győzött a Premier League 26. fordulójának szerdai játéknapján. Virgil van Dijk fejesgólja döntött, ezzel a Liverpool közelebb lépett a BL-indulást érő helyekhez. Üröm az örömben, hogy a Vörösök újabb „jobbhátvédet” vesztettek el, Vataru Endo hordágyon hagyta el a pályát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 23:19
Van Dijk góljával győzött Sunderlandben a Liverpool Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
A Liverpool halmozza a csalódást keltő eredményeket ebben a Premier League-kiírásban, a novemberi vereségszéria után most sem muzsikál jól, januárban csak egy mérkőzést nyert meg az angol bajnokságban. Miközben pedig a címvédő folyamatosan hullajtja a pontokat, a közvetlen riválisok ezt kihasználva lépnek egyre közelebb a Bajnokok Ligája-kvalifikációhoz. Kedden azonban közülük a Manchester Unitednek és a Chelsea-nek is csak döntetlenre futotta, így remek lehetőség adódott a Liverpool előtt, hogy faragjon a hátrányából velük szemben. Ehhez szerda este olyasmit kellett tennie, ami ebben az idényben egy PL-csapatnak sem sikerült még: győzni a hazai pályán veretlen Sunderland otthonában, a dobogósok közül az Arsenal, a Manchester City és az Aston Villa is csak döntetlent ért el itt.

Vataru Endo a Liverpool újabb sérültje
Vataru Endo a Liverpool újabb sérültje Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Magyar játékos nélkül Sunderlandben a Liverpool

Nem volt magyar játékos a Liverpool kezdőjében. Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen kapott piros lapja után az egymeccses eltiltását töltötte szerdán, Kerkez Milosnak pedig eddig csak a kispadon jutott hely. A Sunderland elképzeléseinek megfelelően alakult a játék az első fél órában, a Liverpool nem sokra ment a fölényével, próbálkozásai többnyire blokkokban haltak el. Nem meglepő módon Florian Wirtz volt a Vörösök legaktívabb játékosa, a 30. percben eleresztett távoli lövése csak Robin Roefs bravúrjának köszönhetően nem kötött ki a kapuban, négy perccel később pedig a kapufán halt el a német kiválóság közeli lövése. Az első félidő hajrájára felpörgött a vendégcsapat, egyre nagyobb nyomást helyezett a Sunderlandre, amely azonban a szünetig állta a sarat.

Majd a térfélcserét követő első tizenöt percben is, de a 61. percben már senki sem állt Virgil van Dijk fejesének az útjába, amely Mohamed Szalah szöglete után érkezett. Ezután nehéz perceket éltek át a Vörösök. 

Mintha átok ülne a klub jobbhátvédjein: Conor Bradley, Joe Gomez és Jeremie Frimpong egymás után sérültek meg. Általában Szoboszlai a beugrójuk, de az eltiltása miatt most rá sem számíthatott Arne Slot, helyette egy másik középpályást, Vataru Endót vezényelte a jobb sarokba. Igen ám, de a japán játékos bokája súlyosan megsérült, percekig feküdt a földön, mielőtt hordágyon levitték volna őt a pályáról a 69. percben. Gomez legalább csereként már készen állt a játékra, ő érkezett Endo helyett.

A folytatás inkább a Sunderlandről szólt, az egyenlítésért támadott a házigazda, de komoly helyzeteket nem nagyon tudott kialakítani. Gólt sem szerzett, így a mezőnyből utolsóként elveszítette hazai veretlenségét, vagy mondhatjuk úgy is, a Liverpool megtette, amire még egy csapat sem volt eddig képes a Premier League-ben. Ezzel együtt is maradt a hatodik helyen, de két pontra felzárkózott az ötödik Chelsea és háromra a negyedik Manchester United mögé. A Sunderland a 11.

Premier League, 26. forduló

Kedd

  • Chelsea–Leeds United 2-2 (1-0)
  • Everton–Bournemouth 1-2 (1-0)
  • Tottenham Hotspur–Newcastle United 1-2 (0-1)
  • West Ham United–Manchester United 1-1 (0-0)

Szerda

  • Aston Villa–Brighton 1-0 (0-0)
  • Crystal Palace–Burnley 2-3 (2-3)
  • Manchester City–Fulham 3-0 (3-0)
  • Nottingham Forest–Wolverhampton 0-0
  • Sunderland–Liverpool 0-1 (0-0)

Csütörtök

  • Brentford–Arsenal 21.00 (Tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

