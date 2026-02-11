LiverpoolSunderlandPremier League

A Liverpool ma olyasmire készül, amire eddig egy PL-csapat sem volt képes az idényben

Egyre nagyobb bajba kerül a Premier League-ben a Liverpool, amely címvédőként szégyenszemre nem áll Bajnokok Ligája-indulást érő helyen. Szerdán az egyik meglepetéscsapat, az újonc Sunderland otthonában próbálhat meg javítani a helyzetén Arne Slot gárdája, de ez több szempontból is nehéz feladatnak ígérkezik. Többek között azért is, mert Szoboszlai Dominik nélkül kell helytállnia a Liverpoolnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 4:45
A Stadium of Light stadionba nem nyerni járnak az ellenfelek Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A legutóbbi két idényben az a három csapat esett ki a Premier League-ből, amely feljutott. Ez a sorozat ezúttal megszakadni látszik, mert bár a Burnley a 19. helyen szerénykedik, a Leeds hat ponttal a vonal felett, a 16. helyen tanyázik, de a Sunderlandet semmilyen veszély nem fenyegeti, sőt, kiemelkedő teljesítményt nyújt. A novemberi negyedik pozíciójának már ugyan búcsút intett, ám a 26. forduló tegnapi kezdetén még kilencedik volt, és ha ma legyőzi a címvédőt, a forduló előtt hatodik Liverpoolt, pontszámban utoléri Kerkez Milosékat.

Haaland gólja döntött, ezzel kapott ki a Liverpool a Manchester Citytől
Haaland gólja döntött, ezzel kapott ki a Liverpool a Manchester Citytől Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szenved az újoncok ellen a Liverpool

És ez közel sem lehetetlen küldetés. Egyrészt azért, mert 

a Vörösök szenvednek az újoncok ellen (is), szégyenszemre egyiket sem tudták legyűrni az Anfielden, a trió ellen lejátszott eddigi öt bajnokiból mindössze egyet nyert meg – az is egy soványka 1-0 volt szemptemberben a Burnley ellen. Másrészt a Sunderland erődöt csinált a Stadium of Lightból: a Fekete Macskák az öt topliga azon alakulatai közé tartoznak, amelyek még nem kaptak ki otthon a bajnokságban. A Barcelona, az Atlético Madrid, a Borussia Dortmund, a PSG, a Juventus és a Napoli szerepelnek még az elit társaságban, tehát a Premier League-et egyedül a Sunderland képviseli. A tizenkét hazai meccsből hetet nyertek meg öt döntetlen mellett, már az Arsenal (2-2) és a Manchester City (0-0) is pontokat hullajtott itt.

Meglepetést jelentene, ha éppen a Liverpool vetne véget a remek szériának. Arne Slot csapata tizenkét mérkőzésen csak tizenöt pontot szerzett idegenben az angol élvonalban, de összességében sincs jó formában, a legutóbbi hét bajnokijából csak egyet nyert meg. A Sunderland otthonában (21.15, tv: Spíler1) ráadásul húzóembere, Szoboszlai Dominik nélkül áll ki, akit a Manchester City elleni 2-1-es vereség alkalmával kiállítottak. A magyar válogatott csapatkapitánya egymeccses eltiltást kapott, így most nem számíthat rá a holland menedzser, sem a középpályán, sem vészmegoldásként a védelemben. Emiatt Slot várhatóan egy másik középpályást irányíthat hátra, Curtis Jones vagy Vataru Endo vehetik át a sérült jobbhátvédek feladatait, akik közül Joe Gomez talán legalább a kispadra leülhet.

A Sunderlandnél hisznek a pontszerzésben a Liverpool ellen

A Sunderland az éllovas Arsenalnál tett látogatása után készült az újabb, neves ellenfél elleni mérkőzésre. A 3-0-s vereség nem rontotta el a csapat kedvét, Regis le Bris vezetőedző szerint úgy teljesítettek Londonban, ahogy szerettek volna, és a játékosai most duzzadnak az önbizalomtól, és készen állnak a Liverpool elleni csatára.

– Ez egy jó alkalom lehet a pontszerzésre. Hazai pályán nagy az önbizalmunk, és várhatóan mi leszünk kezdeményezőbbek. Kulcsfontosságú, hogy bátran játsszunk, és a szurkolók energiája lendületet adjon nekünk, és ez tartson is ki – mutatott rá a francia tréner.

Nos, ha kitart, és győz ma a Sunderland, mint azt már említettük, beéri a Liverpoolt, előbbinek 36, utóbbinak 39 pont áll a neve mellett. Persze a Vörösöknek is ideje lenne összekapniuk magukat, különben a végelszámoláskor lemaradnak a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekről. 

A Manchester City ellen Szoboszlai lőtte a Liverpool egyetlen gólját, de ma nélküle kell kiállniuk a Vörösöknek:

