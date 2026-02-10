Slot nem hisz a statisztikában, kárhoztatja a szabályokat, Szoboszlairól nem kertelt

Premier LeagueArne SlotSunderland FCSzoboszlai DominikLiverpool FC

A vasárnap esti rangadón kiállított Szoboszlai Dominik nélkül, de vélhetően Kerkez Milossal a kezdőben lép pályára szerdán este Sunderlandben a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában. A Vörösök edzője, Arne Slot a meccs előtt sajtótájékoztatóján elmondta, hogyan látta a magyar válogatott csapatkapitányán a csalódottságot a City elleni piros lapja után és szerinte Szoboszlai kiválása miatt újra át kell szervezni a csapatát. A holland szakember beszélt a Liverpool balszerencséjéről is, és megvédte kapusát, a mostanában sokat kritizált Alissont is.

2026. 02. 10. 12:55
A Liverpool edzője Arne Slot nem számíthat Szoboszlai Dominik játékára a Sunderland ellen Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A magyar válogatott csapatkapitánya – aki a vasárnapi mérkőzésen egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát – azért kapott piros lapot , mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt Szoboszlai Dominik nem léphet pályára szerda este a Sunderland ellen, akiknek a hazai mérlege tiszteletet parancsoló a mostani szezonban. Az egyik legjobbjukat nélkülözve Arne Slot együttesére minden bizonnyal nehéz mérkőzés vár majd idegenben.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland versenyfutásának végén a magyar játékos ráadásul piros lapot is kapott, Arne Slot nem számíthat rá.
Szoboszlai Dominik és Erling Haaland versenyfutásának végén a magyar játékos ráadásul piros lapot is kapott, Arne Slot nem számíthat rá (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Slot ismét nagy gondban van

Szoboszlai az eddigi 25 bajnokiból 24-en játszott, csak a december végi, Wolverhampton elleniről hiányzott sárga lapos eltiltása miatt. Ebben a szezonban egyértelműen a Vörösök egyik húzóembere így kiválása érzékenyen érintheti a bajnoki címvédő Liverpoolt. Főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a holland szakembert elsőnek arról kérdezték, hogy miképp állhat fel a Liverpool a magyar válogatott csapakapitánya nélkül, és persze az ominózus tizenegyes is szóba került, amivel a Manchester City megszerezte a harmadik gólt.

– Csalódott voltam, mikor felmutatták Szoboszlainak a piros lapot, és már tudtam, hogy ő így nem lehet velünk a Sunderland ellen. Azt gondolom, hogy a bíró azt tette, amit kellett abban a szituációban. Ha szereted a focit, ez nem tetszik, de ilyenek a szabályok  – kezdte mondandóját Slot, akinek csapatába holnap remélhetőleg visszatérhet a sérült Joe Gomez a hátvédsorba. A holland szakember hozzátette, hogy Szoboszlain kívül már két olyan játékos (Curtis Jones, Wataru Endo) is játszott a jobbhátvéd poszton, akinek nem az az eredeti posztja.

Számára a legnagyobb csalódás vasárnap az volt, hogy elvesztettünk egy meccset, amin ő egy ilyen nagyszerű gólt szerzett. A kiállítás miatt ki kell hagynia a Sunderland elleni meccset, ami még jobban fokozta a csalódottságát 

emlékezett vissza a holland edző a City elleni utolsó tíz percre. Slot szerint Szoboszlai kiválása nemcsak a hátvédsorban okozhat gondokat majd, az egész csapat teljesítményére hatással lehet.

Arne Slot nagyra tartja Szoboszlai Dominikot, aki nem léphet pályára a Sunderland ellen
Arne Slot nagyra tartja Szoboszlai Dominikot, aki nem léphet pályára a Sunderland ellen (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

– Nem csak a jobbhátvéd poszt számít. 

Ha ő nincs velünk a középpályán, akkor ott is sok mindent meg kell változtatnunk. 

Mindezeket vissza lehet vezetni az elmúlt hetek eredményeire. Az is eltartott egy ideig, amíg a játékosok hozzászoktak ahhoz, hogy a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is meccseket játszanak ugyanazon a héten, de szerencsére ezt már elértük. A vasárnapi mérkőzésen sokkal jobbak voltunk, mint a City elleni előző meccsen (3-0-ra nyert a City - szerk). Ezek mutatják meg azokat a dolgokat, amikben fejlődtünk. Sok összetevője van annak, hogy idén miért így teljesítünk, de előre kell néznünk. Az elmúlt 5-6 meccseken magabiztosságot mutatunk, de ezt át kell fordítanunk jobb eredményekben, győznünk kell – hangsúlyozta Slot, akitől azt is megkérdezték, hogy miért kap olyan sok gólt csapata a végjátékokban.

– Erre azt tudom válaszolni, hogy nem volt szerencsénk, ami igaz is. De hogy ez balszerencse vagy sem? A szezon hátralévő részében kiderül – mondta el a Liverpool edzője, majd kiemelte, hogy játékosai tudják mit jelent a Liverpoolban játszani, de sokszor nem teljesítenek a megfelelő szinten, és ez bizonytalanságot szül bennük a következő meccseiken.

A döntetlen olyan számunkra, mint a vereség. Minden mérkőzésen úgy érezzük, hogy meg tudjuk majd nyerni, de ez az érzés nem túl gyakori. Ez nehezebb, mintha egy egész meccset úgy játszanál, hogy egyszerűen nem vagy elég jó.

 A játékosok úgy érzik, hogy bármelyik csapattal felvehetik a versenyt a világon, de a valóság az, hogy nem teljesítünk a Liverpoolban elvárt színvonalon – árulta el Slot, aki megvédte kapusát Alissont, aki az idei szezonban a kevésbé hatékony passzjátéka miatt sok kritikát kapott.

– Talán túl sok hosszú labdát kell adni, ami rontja a pontosságot. Másfél éve dolgozunk együtt, de ugyanazt a játékost látom, mint a tavalyi, bajnoki címmel végződő idényünkben. Olykor a statisztikák nem segítenek megítélni valakit. Egy kapus számára a legfontosabb, hogy kivédje a lövéseket, és ő ebben nagyon jó – fejtette ki Arne Slot, aki dicsérte a Sunderland csapatát, és kiemelte, hogy a Manchester City és az Arsenal dolgát is megnehezítették már hazai pályán.

A Pool az utóbbi három idegenbeli Premier League-meccsén nem tudott győzni. A Liverpool jelenleg a hatodik, a Sunderland pedig a kilencedik a tabellán, a két csapatot mindössze három pont választja el egymástól. 

 

