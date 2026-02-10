Slot nem hisz a statisztikában, kárhoztatja a szabályokat, Szoboszlairól nem kertelt

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki a vasárnapi mérkőzésen egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát – azért kapott piros lapot , mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt Szoboszlai Dominik nem léphet pályára szerda este a Sunderland ellen, akiknek a hazai mérlege tiszteletet parancsoló a mostani szezonban. Az egyik legjobbjukat nélkülözve Arne Slot együttesére minden bizonnyal nehéz mérkőzés vár majd idegenben.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland versenyfutásának végén a magyar játékos ráadásul piros lapot is kapott, Arne Slot nem számíthat rá (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Slot ismét nagy gondban van

Szoboszlai az eddigi 25 bajnokiból 24-en játszott, csak a december végi, Wolverhampton elleniről hiányzott sárga lapos eltiltása miatt. Ebben a szezonban egyértelműen a Vörösök egyik húzóembere így kiválása érzékenyen érintheti a bajnoki címvédő Liverpoolt. Főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a holland szakembert elsőnek arról kérdezték, hogy miképp állhat fel a Liverpool a magyar válogatott csapakapitánya nélkül, és persze az ominózus tizenegyes is szóba került, amivel a Manchester City megszerezte a harmadik gólt.

– Csalódott voltam, mikor felmutatták Szoboszlainak a piros lapot, és már tudtam, hogy ő így nem lehet velünk a Sunderland ellen. Azt gondolom, hogy a bíró azt tette, amit kellett abban a szituációban. Ha szereted a focit, ez nem tetszik, de ilyenek a szabályok – kezdte mondandóját Slot, akinek csapatába holnap remélhetőleg visszatérhet a sérült Joe Gomez a hátvédsorba. A holland szakember hozzátette, hogy Szoboszlain kívül már két olyan játékos (Curtis Jones, Wataru Endo) is játszott a jobbhátvéd poszton, akinek nem az az eredeti posztja.

Számára a legnagyobb csalódás vasárnap az volt, hogy elvesztettünk egy meccset, amin ő egy ilyen nagyszerű gólt szerzett. A kiállítás miatt ki kell hagynia a Sunderland elleni meccset, ami még jobban fokozta a csalódottságát

– emlékezett vissza a holland edző a City elleni utolsó tíz percre. Slot szerint Szoboszlai kiválása nemcsak a hátvédsorban okozhat gondokat majd, az egész csapat teljesítményére hatással lehet.