Az újoncok átka – miért válnak kiszolgáltatottá a Premier League-ben a feljutók?

2024–2025-ben az Ipswich Town és a Southampton is ötvenmillió font feletti összeget költött, mégis kiestek. Ez nemcsak azt jelzi, hogy a pénz már nem automatikus életbiztosítás, hanem azt is, hogy a Premier League szintje és követelményei gyorsabban emelkednek, mint ahogy azt a frissen feljutó klubok követni tudják – még akkor is, ha anyagi lehetőségük már lenne rá.