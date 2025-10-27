Nemzet HangjaTisza VilágelnökségMagyar Péter

Kiderítettük: ennyien töltötték ki valójában Magyar Péter kérdőívét, emiatt pánikol

Hiába Magyar Péter minden erőfeszítése, csak a Tisza Párt támogatóinak kemény magja volt hajlandó kitölteni a Nemzet hangja kérdőíveit. A pártelnök ma be is jelentette, hogy meghosszabbítják a kérdőív kitöltésének határidejét.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 16:58
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
– A Tisza Párt körüli botrányok elsodorták a Nemzet hangja szavazást, alig több mint 25 ezer ember töltötte ki a kérdőívet október 23-ig. Éppen ezért Péter meghosszabbította a határidőt november 4-ig, és mozgósításba kezdett – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Hozzátette, a következő durván tíz napra Magyar Péternek nincs olyan új ötlete, amellyel tematizálni tudná a közéletet, ezért a Nemzet hangja szavazásba fog kapaszkodni. 

Tisza Magyar Péter
Fotó: Csudai Sándor

Október 23-a utánra nincs újabb terve a Tisza elnökségének, kezdenek kifogyni az ötletekből. Éppen ezért a Nemzet hangja szavazás meghosszabbításával igyekeznek időt nyerni

– jelentette ki az informátorunk. Hozzátette, a Nemzet hangja szavazást valójában alig több mint 25 ezer ember töltötte ki, ennek oka, hogy sokan nem hajlandók letölteni a Tisza Világ applikációt. 

Mesterségesen vannak felduzzasztva a számok, annak érdekében, hogy továbbra is fenn lehessen tartani a rendszerváltó hangulat látszatát

– emelte ki a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Elmondta, most a párt elnöksége azon dolgozik, hogy minél több embert rávegyenek az applikáció letöltésére, illetve a Nemzet hangja szavazás kitöltésére, amely az elmúlt időszakban teljesen érdektelenné vált.  

Magyar Péterék egyébként ma egy sajtóközleményt is kiküldtek, amiben jelezték, hogy november 4-ig hosszabbítják meg a kitöltési határidőt. „Most itt a lehetőség, hogy a Tisza Világ applikáción keresztül azok is leadják a szavazatukat november 4-ig, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel” – írták a tiszások, összhangban azzal, amit forrásunk is elmondott.

Amint arról már korábban is is beszámoltunk, sem a Nemzet hangja, sem pedig az adócsökkentésről szóló kampány nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Akkor forrásunk azt mondta:

A Nemzet Hangja szavazásról a választók döntő többsége nem is tud, az adócsökkentéses kampány pedig nem érdekli őket.

Ennek eredményeként pedig a Magyar Nemzet forrása szerint a kitöltők valódi száma töredéke lett a Magyar Péter által néhány napja bejelentett kétszázezres számnak. 

A legszomorúbb az egészben, hogy az adatok szerint a Nemzet hangja kampány csak a magszavazókhoz jutott el

– emelte ki tiszás informátorunk, aki szerint éppen ezért a nyilvános kommunikációban olyan számokkal dobálózik a párt, amelyeknek a valósághoz semmi köze nincs.

Magyar Péter ideges, terrorban tartja az alelnökeit is

Elmondta, Magyar Péter mindhárom alelnökét folyamatosan terrorizálja, amiért a Tisza Párt körül egyre rosszabbul alakulnak a dolgok. 

Forsthoffer Ágnest azért szidja, mert az adócsökkentéses kampányt szerinte a Tisza-szigetek sikeresen zátonyra futtatták. Radnai Márk bűne pedig a Tisza Világ applikáció körül kirobbant botrány

– jegyezte meg lapunk forrása. Az adócsökkentéses kampánnyal kapcsolatban pedig egy másik probléma is felmerült az informátorunk szerint, mégpedig az, hogy a választókat teljesen hidegen hagyja a Tisza Párt pultozása. Kiemelte, Magyar Péter és a párt teljes elnöksége egyértelműen látja, hogy egyre rosszabbul áll a Tisza reputációja. 

Megjegyezendő, hogy ezt a kampányt azután indították, miután kiszivárgott, hogy mit tervezhetnek valójában Magyar Péterék. Előtte a Tisza-vezér következetesen elzárkózott attól, hogy adókérdésekről beszéljen. 

Mint ismert, az október elsején indult második Nemzet hangja szavazáson, amely kizárólag a Tisza Világ applikáción keresztül érhető el, elsőként arról kérdezik a tiszásokat: „Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?”

Itt azért érdemes azt is felidézni, hogy már az első Nemzet hangja is okafogyottá vált, miután nyilvánosságra került, hogy valójában adóemelésre készül a Tisza Párt

A kérdéssorban a nyugdíjakról is nyilatkozhatnak a tiszások, igaz, arról már nem írnak, hogy Magyar Péterék valójában otthonba akarják dugni az időseket. De szó esik még a vagyonadóról és a családi kedvezmények és juttatások bővítéséről is, ami kissé aggályosnak tűnik, miután a családok zsebéből jelentős összeget vennének ki a Tisza-adó bevezetésével

Lehull a lepel Magyar Péterről 

Magyar Péter konzultációjának hitelességét Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is megkérdőjelezte, aki közösségi oldalán azt írta, 

Ha állítólag megváltozott a helyzet… Ha állítólag ők vannak többségben… Ha állítólag ők akarnak változást… Akkor miért is kell meghosszabbítani a kamukonzultációt?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

