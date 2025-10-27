Kiderítettük: ennyien töltötték ki valójában Magyar Péter kérdőívét, emiatt pánikol

– A Tisza Párt körüli botrányok elsodorták a Nemzet hangja szavazást, alig több mint 25 ezer ember töltötte ki a kérdőívet október 23-ig. Éppen ezért Péter meghosszabbította a határidőt november 4-ig, és mozgósításba kezdett – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Hozzátette, a következő durván tíz napra Magyar Péternek nincs olyan új ötlete, amellyel tematizálni tudná a közéletet, ezért a Nemzet hangja szavazásba fog kapaszkodni.

Fotó: Csudai Sándor

Október 23-a utánra nincs újabb terve a Tisza elnökségének, kezdenek kifogyni az ötletekből. Éppen ezért a Nemzet hangja szavazás meghosszabbításával igyekeznek időt nyerni

– jelentette ki az informátorunk. Hozzátette, a Nemzet hangja szavazást valójában alig több mint 25 ezer ember töltötte ki, ennek oka, hogy sokan nem hajlandók letölteni a Tisza Világ applikációt.

Mesterségesen vannak felduzzasztva a számok, annak érdekében, hogy továbbra is fenn lehessen tartani a rendszerváltó hangulat látszatát

– emelte ki a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Elmondta, most a párt elnöksége azon dolgozik, hogy minél több embert rávegyenek az applikáció letöltésére, illetve a Nemzet hangja szavazás kitöltésére, amely az elmúlt időszakban teljesen érdektelenné vált.

Magyar Péterék egyébként ma egy sajtóközleményt is kiküldtek, amiben jelezték, hogy november 4-ig hosszabbítják meg a kitöltési határidőt. „Most itt a lehetőség, hogy a Tisza Világ applikáción keresztül azok is leadják a szavazatukat november 4-ig, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel” – írták a tiszások, összhangban azzal, amit forrásunk is elmondott.