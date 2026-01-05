Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

havazásschiphol nemzetközi repülőtérjárattörlés

Kaotikus állapotok az amszterdami repülőtéren, többszáz járatot töröltek a havazás miatt

A napok óta tartó rendkívüli időjárás miatt péntek óta járattörlésekre és késésekre kell számítaniuk az Amszterdamból utazóknak. A rendkívüli intézkedés budapesti járatot is érint, ezért utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 11:09
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot törölt hétfőn az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn. Az intézkedés budapesti járatot is érint.

Travelers stand as flights are canceled and delayed due to weather conditions at Schiphol Airport on January 2, 2026. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Várakozó utasok az amszterdami repülőtéren (Fotó: AFP/ANP/Koen van Weel)

A beszámoló szerint a holland légikikötő a péntek óta tartó havazás miatt késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett. A téli időjárás jelentősen zavarja a légiforgalmat – írták.

A repülőtér szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy már a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációkat. 

Szavai szerint még túl korai megmondani, hogy a fennakadások meddig állnak fenn, a repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet – fogalmaztak.

A KLM holland légitársaság legkevesebb 295 járatot törölt. A még induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt – hívták fel a figyelmet.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közölte, hogy a csúszós utak miatt úgy nevezett sárga riasztás marad érvényben az egész országra vonatkozóan legalább kedd reggelig.

A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát.

A hírportál közölte, a csúszós útviszonyok számos balesethez vezettek. A holland közlekedési vállalat csaknem hatmillió kilogramm sót szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.

Borítókép: Erős havazás a Schiphol repülőtéren Amszterdamban (Fotó: AFP/Patrick Baz)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

