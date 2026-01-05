Járművek százaival várja az országos havazást a Közút

Az előrejelzések szerint már hétfőtől havazás kezdődik. Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki, de néhol ónos esőre is számítani kell.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán bejelentette, felkészültek a télies időjárásra, készenlétben áll 739 téli elhárításra alkalmas jármű, 213 rakodógép a sórakodáshoz, 2301 szakember 12 órás váltott műszakban, több mint 80 ezer tonna útszóró só áll rendelkezésre a síkosságmentesítésre, valamint 24 órás megerősített ügyelet dolgozik majd azon, hogy a közlekedésben ne legyenek fennakadások.

A miniszter azt kéri, indulás előtt mindenki tájékozódjon, és csak akkor induljon útnak, hogyha feltétlenül szükséges. Hozzátette: a MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban célba érhessen.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített járművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Mivel a jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok, ezért fontos, hogy az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szakemberek azt tanácsolják, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni, és érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon a meteorológiai riasztásokról a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokról pedig az Útinform oldalán, és érdemes letölteni a katasztrófavédelem alkalmazását, a VÉSZ-t is.