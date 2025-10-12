  • Magyar Nemzet
  Újabb infók szivárogtak ki: a hazudozó Magyar Péter most azért ideges, mert senki nem hisz nekik
Újabb infók szivárogtak ki: a hazudozó Magyar Péter most azért ideges, mert senki nem hisz nekik

A Tisza Párt két legfontosabb kampánya, a Nemzet Hangja és az adócsökkentésről szóló kezdeményezés messze elmaradt a várakozásoktól – értesült a Magyar Nemzet. Egy, a pártvezetésben dolgozó informátor szerint a kampányok nem érték el a választókat, a kommunikált számok pedig távol állnak a valóságtól.

Munkatársunktól
2025. 10. 12. 11:38
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és mindenese Radnai Márk az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. Fotó: Hatlaczki Balázs
Mostanáig sem a Nemzet Hangja, sem pedig az adócsökkentésről szóló kampány nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetésében dolgozó informátor. 

Magyar Péter kiakadt, amiért senkit nem érdekel a kampányuk. Fotó: Hatlaczki Balázs

Az illető kiemelte:

A Nemzet Hangja szavazásról a választók döntő többsége nem is tud, az adócsökkentéses kampány pedig nem érdekli őket.

Ennek eredményeként pedig a Magyar Nemzet forrása szerint a kitöltők valódi száma töredéke lett a Magyar Péter által néhány napja bejelentett kétszázezres számnak. 

A legszomorúbb az egészben, hogy az adatok szerint a Nemzet Hangja kampány csak a magszavazókhoz jutott el

– emelte ki tiszás informátorunk, aki szerint éppen ezért a nyilvános kommunikációban olyan számokkal dobálózik a párt, amelyeknek a valósághoz semmi köze nincs.

 

Magyar Péter ideges, terrorban tartja az alelnökeit is

Elmondta, Magyar Péter mindhárom alelnökét folyamatosan terrorizálja, amiért a Tisza Párt körül egyre rosszabbul alakulnak a dolgok. 

Forsthoffer Ágnest azért szidja, mert az adócsökkentéses kampányt szerinte a Tisza-szigetek sikeresen zátonyra futtatták. Radnai Márk bűne pedig a Tisza Világ applikáció körül kirobbant botrány

– jegyezte meg lapunk forrása. Az adócsökkentéses kampánnyal kapcsolatban pedig egy másik probléma is felmerült az informátorunk szerint, mégpedig az, hogy a választókat teljesen hidegen hagyja a Tisza Párt pultozása. Kiemelte, Magyar Péter és a párt teljes elnöksége egyértelműen látja, hogy egyre rosszabbul áll a Tisza reputációja. 

Megjegyezendő, hogy ezt a kampányt azután indították, miután kiszivárgott, hogy mit tervezhetnek valójában Magyar Péterék. Előtte a Tisza-vezér következetesen elzárkózott attól, hogy adókérdésekről beszéljen. 

Mint ismert, az október elsején indult második Nemzet Hangja szavazáson, amely kizárólag a Tisza Világ applikáción keresztül érhető el, elsőként arról kérdezik a tiszásokat: „Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?”

Itt azért érdemes azt is felidézni, hogy már az első Nemzet hangja is okafogyottá vált, miután nyilvánosságra került, hogy valójában adóemelésre készül a Tisza Párt

A kérdéssorban a nyugdíjakról is nyilatkozhatnak a tiszások, igaz, arról már nem írnak, hogy Magyar Péterék valójában otthonba akarják dugni az időseket. De szó esik még a vagyonadóról és a családi kedvezmények és juttatások bővítéséről is, ami kissé aggályosnak tűnik, miután a családok zsebéből jelentős összeget vennének ki a Tisza-adó bevezetésével

 

