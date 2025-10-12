Újabb infók szivárogtak ki: a hazudozó Magyar Péter most azért ideges, mert senki nem hisz nekik

Mostanáig sem a Nemzet Hangja, sem pedig az adócsökkentésről szóló kampány nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetésében dolgozó informátor.

Magyar Péter kiakadt, amiért senkit nem érdekel a kampányuk. Fotó: Hatlaczki Balázs

Az illető kiemelte:

A Nemzet Hangja szavazásról a választók döntő többsége nem is tud, az adócsökkentéses kampány pedig nem érdekli őket.

Ennek eredményeként pedig a Magyar Nemzet forrása szerint a kitöltők valódi száma töredéke lett a Magyar Péter által néhány napja bejelentett kétszázezres számnak.

A legszomorúbb az egészben, hogy az adatok szerint a Nemzet Hangja kampány csak a magszavazókhoz jutott el

– emelte ki tiszás informátorunk, aki szerint éppen ezért a nyilvános kommunikációban olyan számokkal dobálózik a párt, amelyeknek a valósághoz semmi köze nincs.

Magyar Péter ideges, terrorban tartja az alelnökeit is

Elmondta, Magyar Péter mindhárom alelnökét folyamatosan terrorizálja, amiért a Tisza Párt körül egyre rosszabbul alakulnak a dolgok.

Forsthoffer Ágnest azért szidja, mert az adócsökkentéses kampányt szerinte a Tisza-szigetek sikeresen zátonyra futtatták. Radnai Márk bűne pedig a Tisza Világ applikáció körül kirobbant botrány

– jegyezte meg lapunk forrása. Az adócsökkentéses kampánnyal kapcsolatban pedig egy másik probléma is felmerült az informátorunk szerint, mégpedig az, hogy a választókat teljesen hidegen hagyja a Tisza Párt pultozása. Kiemelte, Magyar Péter és a párt teljes elnöksége egyértelműen látja, hogy egyre rosszabbul áll a Tisza reputációja.

Megjegyezendő, hogy ezt a kampányt azután indították, miután kiszivárgott, hogy mit tervezhetnek valójában Magyar Péterék. Előtte a Tisza-vezér következetesen elzárkózott attól, hogy adókérdésekről beszéljen.