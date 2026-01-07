Az AfD új választásokat követel a tartományi kormány bukása után

A BSW-n belüli sorozatos nézeteltérések és politikai viták után három képviselő kilépett a pártból, így nincs többé alapja a közös kormányzásnak – mondta Woidke kedden egy sajtótájékoztatón.

Robert Crumbach tegnap bejelentette kilépését a BSW pártból és a BSW frakciójából a tartományi parlamentben. A mai napon további két képviselő kilépésével a BSW frakció szétesése tovább folytatódik. Ez a szétesés megszüntette az együttműködés alapját egy olyan koalícióban, amely Brandenburg valamennyi polgárának javát szolgálná

– hangsúlyozta a tartományi miniszterelnök. Kedden Jouleen Gruhn és André von Ossowski lépett ki a BSW frakciójából. Ezzel Woidke kormánya már nem rendelkezik többséggel a tartományi parlamentben. A kilépések előtt a koalíció összesen 46 mandátummal rendelkezett, ami mindössze 2 szavazatnyi többséget jelentett. A tartományi miniszterelnök bejelentette, hogy első lépésben kisebbségi kormányként folytatják a munkát és a kinevezett BSW-miniszterek szintén hivatalban maradnak. Woidke később bejelentette, hogy koalíciós tárgyalásokat kezdeményezett a CDU-val.