Az AfD új választásokat követel a tartományi kormány bukása után

A németországi Brandenburg tartomány miniszterelnöke felmondta az SPD és BSW közötti koalíciót, miután politikai viták miatt több képviselő is kilépett a BSW-ből. A tartományi kormány átmenetileg kisebbségben folytatja a munkát a tartományi parlamentben, miközben az AfD – ami egy friss felmérés szerint a legnagyobb támogatottságú párt – előrehozott választásokat sürget. A tartományi miniszterelnök azonban kizárta ennek lehetőségét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 4:00
Alice Weidel, az AfD társelnöke
Alice Weidel, az AfD társelnöke Fotó: BERND VON JUTRCZENKA Forrás: DPA
Dietmar Woidke, (SPD) Brandenburg tartomány miniszterelnöke felmondta a koalíciót a Bündnis Sahra Wagenknecht-el (BSW). Az SPD–BSW tartományi kormány felbomlása után Hans-Christoph Berndt (AfD), az ellenzék vezetője előrehozott választásokat sürgetett – írja a Junge Freiheit.

Az SPD–BSW koalíció felbomlása után az AfD előrehozott tartományi választásokat követel
Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

A BSW-n belüli sorozatos nézeteltérések és politikai viták után három képviselő kilépett a pártból, így nincs többé alapja a közös kormányzásnak – mondta Woidke kedden egy sajtótájékoztatón.

Robert Crumbach tegnap bejelentette kilépését a BSW pártból és a BSW frakciójából a tartományi parlamentben. A mai napon további két képviselő kilépésével a BSW frakció szétesése tovább folytatódik. Ez a szétesés megszüntette az együttműködés alapját egy olyan koalícióban, amely Brandenburg valamennyi polgárának javát szolgálná

 – hangsúlyozta a tartományi miniszterelnök. Kedden Jouleen Gruhn és André von Ossowski lépett ki a BSW frakciójából. Ezzel Woidke kormánya már nem rendelkezik többséggel a tartományi parlamentben. A kilépések előtt a koalíció összesen 46 mandátummal rendelkezett, ami mindössze 2 szavazatnyi többséget jelentett. A tartományi miniszterelnök bejelentette, hogy első lépésben kisebbségi kormányként folytatják a munkát és a kinevezett BSW-miniszterek szintén hivatalban maradnak. Woidke később bejelentette, hogy koalíciós tárgyalásokat kezdeményezett a CDU-val.

Bár az SPD és a CDU szövetsége nem jelentene többséget számukra a tartományi parlamentben, a három BSW-ből kilépett képviselővel együtt összesen már 47 mandátummal rendelkeznének a 88-ból.

Az AfD társelnöke, Alice Weidel a koalíció összeomlásának bejelentése előtt új választást követelt. 

A brandenburgi kormányzati káosznak csak egy logikus következménye lehet: azonnali új választások!

 – írta az X-en. Egy új választásból profitálhatna az AfD, amely egy december eleji felmérése szerint – 35 százalékkal – a legnagyobb támogatottságú párt volt a tartományban. Dietmar Woidke azonban kizárta az előrehozott választás lehetőségét – számolt be róla a Die Welt.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: AFP)

Google News
