Dietmar Woidke, (SPD) Brandenburg tartomány miniszterelnöke felmondta a koalíciót a Bündnis Sahra Wagenknecht-el (BSW). Az SPD–BSW tartományi kormány felbomlása után Hans-Christoph Berndt (AfD), az ellenzék vezetője előrehozott választásokat sürgetett – írja a Junge Freiheit.
Az AfD új választásokat követel a tartományi kormány bukása után
A németországi Brandenburg tartomány miniszterelnöke felmondta az SPD és BSW közötti koalíciót, miután politikai viták miatt több képviselő is kilépett a BSW-ből. A tartományi kormány átmenetileg kisebbségben folytatja a munkát a tartományi parlamentben, miközben az AfD – ami egy friss felmérés szerint a legnagyobb támogatottságú párt – előrehozott választásokat sürget. A tartományi miniszterelnök azonban kizárta ennek lehetőségét.
A BSW-n belüli sorozatos nézeteltérések és politikai viták után három képviselő kilépett a pártból, így nincs többé alapja a közös kormányzásnak – mondta Woidke kedden egy sajtótájékoztatón.
Robert Crumbach tegnap bejelentette kilépését a BSW pártból és a BSW frakciójából a tartományi parlamentben. A mai napon további két képviselő kilépésével a BSW frakció szétesése tovább folytatódik. Ez a szétesés megszüntette az együttműködés alapját egy olyan koalícióban, amely Brandenburg valamennyi polgárának javát szolgálná
– hangsúlyozta a tartományi miniszterelnök. Kedden Jouleen Gruhn és André von Ossowski lépett ki a BSW frakciójából. Ezzel Woidke kormánya már nem rendelkezik többséggel a tartományi parlamentben. A kilépések előtt a koalíció összesen 46 mandátummal rendelkezett, ami mindössze 2 szavazatnyi többséget jelentett. A tartományi miniszterelnök bejelentette, hogy első lépésben kisebbségi kormányként folytatják a munkát és a kinevezett BSW-miniszterek szintén hivatalban maradnak. Woidke később bejelentette, hogy koalíciós tárgyalásokat kezdeményezett a CDU-val.
Bár az SPD és a CDU szövetsége nem jelentene többséget számukra a tartományi parlamentben, a három BSW-ből kilépett képviselővel együtt összesen már 47 mandátummal rendelkeznének a 88-ból.
Az AfD társelnöke, Alice Weidel a koalíció összeomlásának bejelentése előtt új választást követelt.
A brandenburgi kormányzati káosznak csak egy logikus következménye lehet: azonnali új választások!
– írta az X-en. Egy új választásból profitálhatna az AfD, amely egy december eleji felmérése szerint – 35 százalékkal – a legnagyobb támogatottságú párt volt a tartományban. Dietmar Woidke azonban kizárta az előrehozott választás lehetőségét – számolt be róla a Die Welt.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: AFP)
