  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Figyelemelterelés a Tiszánál: tombol az adatszivárgási botrány, a Nemzet hangja mögé bújnak
Nemzet HangjaTisza-adóMagyar Péter

Figyelemelterelés a Tiszánál: tombol az adatszivárgási botrány, a Nemzet hangja mögé bújnak

Magyarék a kormányra, a tiszások a pártra mutogatnak, az ukránok elégedettek.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 5:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán adatszivárgási botrányról akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a második Nemzet hangja szavazással. 

Elégedettek lehetnek az ukránok, miután közel húszezer magyar tiszás személyes adatait szerezték meg a Tisza Párt segítségével (Forrás: Facebook)

Kérdéses azonban, hogy mennyire tekinthető hitelesnek vagy biztonságosnak a véleménynyilvánító szavazás, miután nemrég közel húszezer szimpatizánsuk adatai kerültek feltehetően ukrán kézbe? 

De a legégetőbb kérdés az:

Kijevből vagy Brüsszelből érkeznek majd az eredmények?

Magyarék a kormányra, a tiszások a pártra mutogatnak, az ukránok elégedettek

Amíg Magyar Péter azzal kérkedik, hogy már 200 ezret meghaladja azoknak a száma, akik válaszoltak a Tisza kérdéseire, a párt belső köreiben egyre nagyobb a feszültség az adatvédelmi botrány miatt. Nem véletlen, hiszen

a tiszás applikációt egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette: a több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A dolog további érdekessége, hogy az ukrán cég alkalmazottja, aki a Tisza Világ alkalmazás fejlesztője és egyben adminisztrátora, Miroszlav Tokar, miután adatai nyilvánosságra kerültek, láthatatlanná tette vagy törölte a közösségi felületeken fellelhető profiljait.

Oleh Ostroverkh (Forrás: Facebook)

Noha az ukrán szálak egyértelműek, Radnai Márk védőbeszédében mégis a kormányt okolja. A Tisza Párt alelnöke úgy véli, illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció áll a botrány mögött.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt

– írták a Radnai Márk nevével fémjelzett levélben, amelyben azt is részletezik: már szeptember 12-én kiderült, hogy baj van. A párt ennek ellenére hallgatott és még az Index leleplező cikke után is napokig tagadták az adatvédelmi botrányt.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy több mint 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek ki, az emberek támadhatóvá válnak. 

– Ez az ügy nem vicces. Újra és újra felbukkan ez az ukrán vonal. Szakmailag azt szoktam mondani, hogy ha egy esemény van, azt tudomásul vesszük, ha kettő, az figyelemfelhívás, ha három, az már rendszer – véleményezte a helyzetet a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a botrány kirobbanását követően.

Brüsszel kölyke

Az esetet Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: a kormányfő megjegyezte, az ukránok aktívan dolgoznak és beépültek a magyar politikába, a Tisza egy ukránbarát párt, és Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot.

Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– fűzte hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint mindegy, mit csinál Magyar Péter, Brüsszel védelmezi, mint ahogy a mentelmi ügyben is fogják. – Ha már ennyi pénzt belefektettek a Tisza Pártba, akkor muszáj fogniuk, mert bizony csökkenti az esélyeiket a választáson, mondhatjuk, hogy futnak a pénzük után, így mindegy, mit csinál Magyar Péter, nem fogják kiadni a mentelmi jogát – tette hozzá. 

A Tisza Párt legújabb adatszivárgási botránya miatt eljárás is indult, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke súlyosnak minősítette, ha valóban 18 ezer ember személyes adata érintett az ügyben. Lánczi Tamás jelezte, hogy a vizsgálat célja a tényállás tisztázása, valamint minden releváns információ beszerzése, hogy milyen adatokat érintett a szivárgás, mennyien érintettek, milyen jellegű az adatbázis, illetve, hogy az milyen védelemmel volt ellátva.

Okafogyott és hiteltelen kérdések 

Az október elsején indult második Nemzet hangja szavazáson, amely kizárólag a Tisza Világ applikáción keresztül érhető el, elsőként arról kérdezik a tiszásokat: „Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?”

Itt azért érdemes azt is felidézni, hogy már az első Nemzet hangja is okafogyottá vált, miután nyilvánosságra került, hogy valójában adóemelésre készül a Tisza Párt

A kérdéssorban a nyugdíjakról is nyilatkozhatnak a tiszások, igaz, arról már nem írnak, hogy Magyar Péterék valójában otthonba akarja dugni az időseket. De szó esik még a vagyonadóról és a családi kedvezmények és juttatások kibővítéséről (?) is, ami kissé aggályosnak tűnik, miután a családok zsebéből jelentős összeget vennének ki a Tisza-adó bevezetésével

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu