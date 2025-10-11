Figyelemelterelés a Tiszánál: tombol az adatszivárgási botrány, a Nemzet hangja mögé bújnak

Az ukrán adatszivárgási botrányról akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a második Nemzet hangja szavazással.

Elégedettek lehetnek az ukránok, miután közel húszezer magyar tiszás személyes adatait szerezték meg a Tisza Párt segítségével (Forrás: Facebook)

Kérdéses azonban, hogy mennyire tekinthető hitelesnek vagy biztonságosnak a véleménynyilvánító szavazás, miután nemrég közel húszezer szimpatizánsuk adatai kerültek feltehetően ukrán kézbe?

De a legégetőbb kérdés az:

Kijevből vagy Brüsszelből érkeznek majd az eredmények?

Magyarék a kormányra, a tiszások a pártra mutogatnak, az ukránok elégedettek

Amíg Magyar Péter azzal kérkedik, hogy már 200 ezret meghaladja azoknak a száma, akik válaszoltak a Tisza kérdéseire, a párt belső köreiben egyre nagyobb a feszültség az adatvédelmi botrány miatt. Nem véletlen, hiszen

a tiszás applikációt egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette: a több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A dolog további érdekessége, hogy az ukrán cég alkalmazottja, aki a Tisza Világ alkalmazás fejlesztője és egyben adminisztrátora, Miroszlav Tokar, miután adatai nyilvánosságra kerültek, láthatatlanná tette vagy törölte a közösségi felületeken fellelhető profiljait.

Oleh Ostroverkh (Forrás: Facebook)

Noha az ukrán szálak egyértelműek, Radnai Márk védőbeszédében mégis a kormányt okolja. A Tisza Párt alelnöke úgy véli, illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció áll a botrány mögött.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt

– írták a Radnai Márk nevével fémjelzett levélben, amelyben azt is részletezik: már szeptember 12-én kiderült, hogy baj van. A párt ennek ellenére hallgatott és még az Index leleplező cikke után is napokig tagadták az adatvédelmi botrányt.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy több mint 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek ki, az emberek támadhatóvá válnak.