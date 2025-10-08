Horváth József a Tisza adatszivárgási botrányáról: Olyan, mint valami rossz James Bond-film

Ilaria Salis kapcsán pedig úgy vélte, tipikus nyugat-európai liberális mentalitást láthatunk, hogy „kicsit radikálisak a gyerekeink, de majd kinövik”. De ha ezt a szélsőjobboldal tenné, akkor már azt mondanák, hogy tűzzel-vassal be kell avatkozni. Mindig megengedőbbek voltak a szélsőbaloldallal, pedig Ilaria Salis egy verőemberként vett részt ebben az embervadászatban – mondta.

Trump elnök Tomahawk rakétáival kapcsolatban a szakértő kifejtette, Trump elnök több hangszeren játszik, ezért tűnhet úgy, hogy a nyilatkozataiban eltérő válaszokat ad. – A világpolitikai színpadon az elnöknek nagyon sok mindent figyelembe kell vennie. Ne arra figyeljünk mit mond, hanem arra, mit tesz. Az, hogy a sajtó azzal van tele, milyen távoli célpotokat tudnak majd támadni az ukránok ezzel a rakétával, és egy harmadik világháború kitörésének esélyei növekednek, ez mind igaz, de ne feledkezzünk meg a többi részletről sem: egyrészt, ez egyfajta üzenet is Putyinnak, nyomásgyakorlás, hogy aktívabban álljon a béke kérdéséhez, ugyanakkor az USA katonai vezetése a Tomahawk kapcsán hozzáteszi, hogy elsősorban a saját raktáraikat kell feltölteniük, mert nekik is hiányuk van, majd a NATO-tagok rakétáinak feltöltése következik. Vagyis, majd egyszer adunk, még nem tudjuk, mikor, de azt a nyugat-európaiak fizessék meg. Ez a Tomahawk-kérdés most esedékes még, csak akkor, ha a béketárgyalásokat nem sikerül elindítani fél-egy év alatt – jelezte.

– Amíg Trump az egyik kezével úgy tűnik, hogy lehetőséget ad az ukrán elnöknek, az oroszok és az amerikaiak között nagyon fontos gazdasági megállapodások köttettek, és olyan mondatok hangoznak el, hogy az oroszokat nem kizárni kell, hanem bevonni a világkereskedelmi rendszerbe – mutatott rá, kiemelve, hogy a világpolitikai színtér olyan, mint a jenga játék: ha tudjuk, melyik elemeket húzhatjuk ki a toronyból, akkor az nem fog összedőlni, viszont ha rossz helyről vesszük el, összedől.

A drónincidensek a háborús pszichózist erősítik?

– Egy nagyon ingatag torony jelenleg, a kínaiak már azt mondják, ha ez a torony bedől, a világhatalmak rosszul járnak, ezért inkább azt kellene nézni, kinek melyik emelet jár – mondta. Horváth József arra is kitért, Európa, még ha holnap le is zárul a háború, a negatív hatásait sokkal tovább fogja érezni, mint az oroszok.