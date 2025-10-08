Horváth József a Tisza adatszivárgási botrányáról: Olyan, mint valami rossz James Bond-film

– Ez az ügy nem vicces. Újra és újra felbukkan ez az ukrán vonal. Szakmailag azt szoktam mondani, hogy ha egy esemény van, azt tudomásul vesszük, ha kettő, az figyelemfelhívás, ha három, az már rendszer – véleményezte a Tisza Párt legújabb adatszivárgási botrányát Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Harcosok órája műsorban. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint azzal, hogy több mint 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek ki, ezek az emberek támadhatóvá válnak.
– Sérül a saját személyes adataik védelme – mutatott rá. Arra a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy egy applikáció készítésekor, fejlesztésekor felmerül egy ukrán fejlesztő neve, a szakember megjegyezte, lehet, hogy súgtak a Tisza Pártnak, kit is kell alkalmazni. Politikai szempontból ez életveszélyes, pláne, hogy tucatjával vannak cégek, amelyek megbízható módon, rutinszerűen elkészítenek egy ilyen applikációt, semmi sem indokolja, hogy egy ukrán céget kellene bevonni. Már csak amiatt sem, mert a Tisza egyszer már megégette magát Tseber Rolanddal, aki az ukrán hírszerzés embere. Normál esetben, ha valaki egyszer ráfutott egy ilyen aknára, akkor messze elkerüli ezeket a helyzeteket, hogy még a gyanút is elkerülje – mondta.
Mint valami rossz James Bond-film: az applikáció kezelője, egy ukrán fejlesztő eltűnik, szállodában van, kijelentkezik... Egy rossz szájízű forgatókönyv ez, nem egy vígjáték
– fogalmazott Horváth József.
Magyar Péter mentelmi ügyével kapcsolatban megjegyezte, a magyar igazságszolgáltatás nyugodtan kérje ki magának, hogy itt bárki is beleszól abba, hogyan dönt egy ügyészség vagy a nyomozóhatóság a vádemelést illetően, miután a törvény betűje szerint működnek. – Recseg-ropog az Európai Unió, az egykor nagy nyugat-európai országok a polgárháború szélén állnak, morális mélypontokat érnek el, és még mindig úgy tesznek, köztük Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője is, mint aki megmondhatja, hogy ezek a pusztai országok mit csinálhatnak és meg is ítélheti őket – véleményezte.