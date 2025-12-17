Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tiszánál

A Hatóság ugyanakkor a fenti eljárással kapcsolatban a közösségi médiában megjelent vádakat visszautasítja. A Hatóság független, autonóm közigazgatási szerv, utasításokat senkitől nem fogad el. Egy adott ügyben azt, hogy történt-e jogsértés, illetve jogsértés megállapítása esetén a bírság szükségességét és mértékét a Hatóság saját hatáskörében határozza meg a GDPR, az Infotv., és az Ákr. szabta keretek között és ezen jogszabályok rendelkezései alapján.

A Hatóság ugyancsak hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytat több olyan médiaszolgáltatóval szemben, amelyek a www.tiszavilág.co honlapon keresztül nyilvánosságra hozott térképre mutató linket a cikkükben közzétették, illetve amelyek a tájékoztatási tevékenységük során felhasználták a Tisza Párt adatbázisait érintő potenciális adatvédelmi incidens nyomán nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat. Ezen eljárásokban a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le az Ákr. rendelkezései alapján.