Magyar PéteradatszivárgásNAIHTisza Pártalkalmazás

Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tiszánál

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Tisztelet és Szabadság Párttal szemben a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan adatvédelmi hatósági eljárást indított.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 20:40
Magyar Péter fotózkodik egy rendezvényen Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán, applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik. A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Az adatvédelmi hatóság megjelent a Tisza Pártnál
Az adatvédelmi hatóság megjelent a Tisza Pártnál
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Az adatvédelmi hatósági eljárás keretében 2025. december 16. napján helyszíni szemlét tartott, amit olyan bizonyítási cselekmények elvégzése indokolta, melyek az Tisza Párt által bejelentett adatvédelmi incidens kiváltó okainak feltáráshoz, illetve az adatvédelmi incidens által az érintett személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatok felméréséhez szükségesek. A Hatóság által az ügyben, illetve a helyszíni szemlén tett eljárási cselekmények megegyeznek a GDPR végrehajtását felügyelő, az Európai Unió tagállamaiban működő adatvédelmi társhatóságok által hasonló jellegű ügyekben végzett eljárási lépésekkel.

A szemlén a Tisza Párt jelenlevő munkatársai teljes mértékben együttműködőek voltak, a Hatóság által tervezett eljárási cselekmények sikeresen lezajlottak.

A Hatóság ugyanakkor a fenti eljárással kapcsolatban a közösségi médiában megjelent vádakat visszautasítja. A Hatóság független, autonóm közigazgatási szerv, utasításokat senkitől nem fogad el. Egy adott ügyben azt, hogy történt-e jogsértés, illetve jogsértés megállapítása esetén a bírság szükségességét és mértékét a Hatóság saját hatáskörében határozza meg a GDPR, az Infotv., és az Ákr. szabta keretek között és ezen jogszabályok rendelkezései alapján.

A Hatóság ugyancsak hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytat több olyan médiaszolgáltatóval szemben, amelyek a www.tiszavilág.co honlapon keresztül nyilvánosságra hozott térképre mutató linket a cikkükben közzétették, illetve amelyek a tájékoztatási tevékenységük során felhasználták a Tisza Párt adatbázisait érintő potenciális adatvédelmi incidens nyomán nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat. Ezen eljárásokban a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le az Ákr. rendelkezései alapján.

A Hatóság mindezek mellett büntető ügyben feljelentést tett a rendőrségen az adatvédelmi incidens, valamint a személyes és különleges adatoknak a www.tiszavilág.co honlapon, illetve a www.tisza-lista.com honlapon keresztüli nyilvánosságra hozatala miatt.

Borítókép: Magyar Péter fotózkodik egy rendezvényen (Fotó: AFP)

add-square Tisza-adatbotrány

Tisza-adatbotrány: ekkor kerülhet az ügy a nemzetbiztonsági bizottság elé

Tisza-adatbotrány 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu