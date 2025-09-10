Szalai Szilárd Pesti Srácok: „A Való Tiszavilágban tényleg a lét a tét. Itt tényleg csak egy maradhat a végén, a különbség csak annyi, hogy az elején, és egész végig csak egy ember volt: Magyar Péter. Bár a tiszások egy része láthatóan megtisztelve érzi magát, hogy eldobható eszköze lehet egy elvált férfi kapuzárási pánikjával vívott harcának, de az éhesebbek kevésbé lelkesek attól, hogy egy személyes SZOT-üdülőt csinált a pártból. Így a csalódott fideszesek helyett a csalódott tiszások lesznek a választást eldöntő csoport, de addig még van hét hónap. És addig a Magyar Péter károsultak mentálhigiénés ellátását meg kell szervezni.”