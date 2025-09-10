Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csalódott tiszások

Csalódott tiszások

Szalai Szilárd
2025. 09. 10. 8:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Szilárd Pesti Srácok: „A Való Tiszavilágban tényleg a lét a tét. Itt tényleg csak egy maradhat a végén, a különbség csak annyi, hogy az elején, és egész végig csak egy ember volt: Magyar Péter. Bár a tiszások egy része láthatóan megtisztelve érzi magát, hogy eldobható eszköze lehet egy elvált férfi kapuzárási pánikjával vívott harcának, de az éhesebbek kevésbé lelkesek attól, hogy egy személyes SZOT-üdülőt csinált a pártból. Így a csalódott fideszesek helyett a csalódott tiszások lesznek a választást eldöntő csoport, de addig még van hét hónap. És addig a Magyar Péter károsultak mentálhigiénés ellátását meg kell szervezni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.