A Zimmermann-távirat és Amerika hadba lépése

A Zimmermann-távirat 1917 elején egy titkos diplomáciai üzenet volt. Néhány héten belül azonban olyan politikai vihart kavart, amely az Egyesült Államokat az I. világháború hadszínterére sodorta, és evvel alapvetően rendezte át az erőviszonyokat.

2026. 01. 07.
A korlátlan tengeralattjáró-háború vezetett el Amerika hadba lépéséhez Fotó: Wikimedia Commons
A Zimmermann-távirat megszületése

1917 januárjában a Német Birodalom külügyminisztere, Arthur Zimmermann, titkos táviratot küldött a mexikói kormánynak. Az üzenet lényege világos volt. Amennyiben az Egyesült Államok belép a háborúba Németország ellen, Mexikó támadja meg az USÁ-t és szerezze vissza korábbi, elveszített területeit.

Francia katonák az első világháborúban  Fotó: Wikimedia Commons

A távirat célja

Németország 1915 elején hirdette meg először a korlátlan tengeralattjáró-háborút Nagy-Britannia ellen. Ennek részeként figyelmeztetés nélkül támadhatták az ellenségesnek tekintett hajókat, beleértve a kereskedelmi és személyszállító hajókat is. A sebesülteket szállító RMS Lusitania 1915. május 7-i elsüllyesztése ennek a politikának a közvetlen következménye volt.

Arthur Zimmermann német birodalmi külügyminiszter Fotó: Wikimedia Commons

A nemzetközi – különösen az amerikai – felháborodás hatására Németország még 1915-ben visszafogta ezt a gyakorlatot, és ideiglenesen ismét alkalmazni kezdte a korábbi tengeri hadviselési korlátozásokat. 

A második korlátlan tengeralattjáró-háború

A Zimmermann-távirat idejére a német vezetés ismét meghirdette a korlátlan tengeralattjáró-háborút, ebben látva a győzelem kulcsát. Ez azt jelentette, hogy a brit utánpótlás megsemmisítése érdekében ismét minden hajót megtámadtak, akár a civil hajókat is, feltételezve, hogy álcázott katonai szállítók. Az 1915-ös tapasztalatok alapján azonban tudták, hogy ezzel Amerika hadba lépését kockáztatják.

Német tengeralattjáró egy brit gőzöst süllyeszt el a Földközi-tengeren, 1917-ben  Fotó: Wikimedia Commons

A Zimmermann-távirat ezt a kockázatot próbálta ellensúlyozni azzal, hogy potenciális frontot nyit az amerikai-mexikói határon. A mexikói elnök és kormánya, mikor kézhez kapta a táviratot, gyakorlatilag azonnal tudta, hogy a vállalkozás értelmetlen és veszélyes lenne. Mexikó még csak nem is reagált a németek felvetésére.

A brit hírszerzés és a rejtjelek világa

A távirat léte azonban nem maradt titokban. A brit hírszerzés lehallgatta az üzenetet, majd sikeresen megfejtette a használt diplomáciai kódot, így a dekódolt szöveg valódi politikai fegyverré vált.

Az elhíresült Zimmermann-távirat kódolt példánya  Fotó: Wikimedia Commons

A britek óvatosan jártak el. Nem árulták el, hogy képesek feltörni a német rejtjeleket. Ehelyett olyan fedősztorit alakítottak ki, amely lehetővé tette az információ továbbadását Washingtonnak anélkül, hogy saját titkaikat felfedték volna.

A Zimmermann-távirat hatása az amerikai közvéleményre

Amikor a Zimmermann-távirat tartalma nyilvánosságra került, az amerikai közvélemény döbbenten reagált. A semlegesség addig is törékeny álláspontja gyorsan megingott. Egy európai nagyhatalom nyíltan szövetséget keresett Amerika ellen, az USA határa mentén.

Wilson elnök bejelenti Amerika hadba lépését a kongresszusban                        Fotó: Library of Congress

Az üzenet különösen erősen hatott a politikai döntéshozókra. Woodrow Wilson számára a távirat világos bizonyítékként szolgált arra, hogy a konfliktus immár közvetlenül fenyegeti az Egyesült Államokat.

A Zimmermann-távirat és a hadbalépés

1917 áprilisában az Egyesült Államok hadat üzent Németországnak. A döntés mögött több tényező állt, de a Zimmermann-távirat katalizátorként működött. Egy addig távoli európai háború hirtelen amerikai üggyé vált.

Amerikai katonák tüzelőállásban az európai fronton   Fotó: Wikimedia Commons

A hadbalépés nem hozott azonnali katonai fordulatot, de hosszú távon eldöntötte a háború kimenetelét. Az amerikai ipari és emberi erőforrások felborították a korábbi egyensúlyt. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

