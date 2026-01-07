A Zimmermann-távirat és Amerika hadba lépése

A Zimmermann-távirat megszületése

1917 januárjában a Német Birodalom külügyminisztere, Arthur Zimmermann, titkos táviratot küldött a mexikói kormánynak. Az üzenet lényege világos volt. Amennyiben az Egyesült Államok belép a háborúba Németország ellen, Mexikó támadja meg az USÁ-t és szerezze vissza korábbi, elveszített területeit.

Francia katonák az első világháborúban Fotó: Wikimedia Commons

A távirat célja

Németország 1915 elején hirdette meg először a korlátlan tengeralattjáró-háborút Nagy-Britannia ellen. Ennek részeként figyelmeztetés nélkül támadhatták az ellenségesnek tekintett hajókat, beleértve a kereskedelmi és személyszállító hajókat is. A sebesülteket szállító RMS Lusitania 1915. május 7-i elsüllyesztése ennek a politikának a közvetlen következménye volt.

Arthur Zimmermann német birodalmi külügyminiszter Fotó: Wikimedia Commons

A nemzetközi – különösen az amerikai – felháborodás hatására Németország még 1915-ben visszafogta ezt a gyakorlatot, és ideiglenesen ismét alkalmazni kezdte a korábbi tengeri hadviselési korlátozásokat.

A második korlátlan tengeralattjáró-háború

A Zimmermann-távirat idejére a német vezetés ismét meghirdette a korlátlan tengeralattjáró-háborút, ebben látva a győzelem kulcsát. Ez azt jelentette, hogy a brit utánpótlás megsemmisítése érdekében ismét minden hajót megtámadtak, akár a civil hajókat is, feltételezve, hogy álcázott katonai szállítók. Az 1915-ös tapasztalatok alapján azonban tudták, hogy ezzel Amerika hadba lépését kockáztatják.

Német tengeralattjáró egy brit gőzöst süllyeszt el a Földközi-tengeren, 1917-ben Fotó: Wikimedia Commons

A Zimmermann-távirat ezt a kockázatot próbálta ellensúlyozni azzal, hogy potenciális frontot nyit az amerikai-mexikói határon. A mexikói elnök és kormánya, mikor kézhez kapta a táviratot, gyakorlatilag azonnal tudta, hogy a vállalkozás értelmetlen és veszélyes lenne. Mexikó még csak nem is reagált a németek felvetésére.

A brit hírszerzés és a rejtjelek világa

A távirat léte azonban nem maradt titokban. A brit hírszerzés lehallgatta az üzenetet, majd sikeresen megfejtette a használt diplomáciai kódot, így a dekódolt szöveg valódi politikai fegyverré vált.

Az elhíresült Zimmermann-távirat kódolt példánya Fotó: Wikimedia Commons

A britek óvatosan jártak el. Nem árulták el, hogy képesek feltörni a német rejtjeleket. Ehelyett olyan fedősztorit alakítottak ki, amely lehetővé tette az információ továbbadását Washingtonnak anélkül, hogy saját titkaikat felfedték volna.