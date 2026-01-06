Gulácsi PéterRB LeipzigBundesliga

Gulácsi Péter milliói nem kellenek a Lipcsének, a sportigazgató nem kertelt

Lejár az idény végén Gulácsi Péter szerződése, már csak fél év van hátra belőle. A Lipcse sportigazgatója megszólalt a magyar kapus jövőjéről, aki a Bundesliga egyik legjobbja a posztján jelenleg is. Gulácsi eladásából most még milliókat nyerhetne az RB Leipzig, de a sportigazgató határozottan állást foglalt ebben a kérdésben Németországban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 7:05
Gulácsi Péter jövője továbbra is kérdéses Lipcsében, de egy kicsit tisztább lett a kép Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
Továbbra sem kötött új szerződést Gulácsi Péter és a Lipcse futballcsapata, így a magyar kapus jelen állás szerint június végéig áll a német klub alkalmazásában, utána ingyen távozhat. Ez különösen meglepő annak fényében, hogy Gulácsi jelenleg is a Bundesliga egyik legjobbja a posztján, a német szaklap, a Kicker nemrég az őszi teljesítménye alapján a legmagasabb kategóriába, a nemzetközi klasszisok szintjére sorolta Gulácsit.

Gulácsi Péter a télen, pénzért biztosan nem távozik, a Lipcsének nincsen szüksége az érte kapható milliókra
Gulácsi Péter a télen, pénzért biztosan nem távozik, a Lipcsének nincsen szüksége az érte kapható milliókra. Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Gulácsi Péter tavaly nyáron újabb kapusháborút nyert meg, a belga Maarten Vandevoordt nem tudta kiszorítani őt a kezdőből Lipcsében. Ez pedig komoly kérdéseket vet fel: a tízmillió euróért igazolt 23 éves riválisnak odaígérték a játékperceket, de Gulácsi mögött nem jut szóhoz. Viszont a magyar kapus hiába véd kimagaslóan, mivel már 35 éves, hosszú távon nem jelenthet megoldást.

Kizárt Gulácsi Péter téli távozása a Lipcse sportigazgatója szerint

Színtisztán üzleti szempontból az lenne a legjövedelmezőbb a Lipcsének, ha még ezen a télen eladná Gulácsit, akiért most kaphatna utoljára pénzt. A magyar kapus még ennyi idősen is kétmillió eurót ér a Transfermarkt szerint, de a Leipzig a jelek szerint nem kér Gulácsi millióiból. Marcel Schäfer sportigazgató ugyanis nem kertelt, határozottan reagált arra, hogy a télen távozhat-e a kapus.

– Ez kizárt, ebben teljesen biztos vagyok – jelentette ki a Lipcse stratégiai főnöke, akit a Bild idézett.

Így tehát Gulácsi jövője egy szempontból eldőlt. Pénzért biztosan nem adja el őt a Lipcse. Két út maradt: hosszabbít és marad végül, vagy a nyáron szabadon távozik. A sportigazgató elárulta, hogy zajlanak a tárgyalások.

– Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket – fogalmazott Schäfer a Gulácsi-ügyben. – Hogyan alakul a sportszakmai oldal, milyen szerepet tölt be, milyet szánunk neki, esetleg szeretne-e valami újba fogni. Természetesen a pénzügyi kérdések is szóba kerültek, ő egy nagyon nagyra tartott játékos, aki mindig kiválóan teljesített. Az elmúlt fél évben is nagy szerepet vállalt abban, hogy csapatként nagy fejlődést értünk el.

A Kicker szerint a magyar kapus vállalhatja, hogy csak csere lesz

Ha Gulácsi végül marad Lipcsében a következő idényre is, a dilemma továbbra is marad: mi lesz az utódjának kijelölt Vandevoordt sorsa, aki egyre türelmetlenebbül várhatja, hogy eljöjjön az ő ideje. A Kicker információja szerint ezt a problémát maga Gulácsi oldhatja meg.

A német szaklap így fogalmazott:

Gulácsi Péter világossá tette a lipcsei vezetőknek, hogy maradni akar. Még második számú kapusként is, ha a jelenlegi cserejátékos, Maarten Vandevoordt a nyáron első számú kapussá lép elő.

Minden jel szerint tehát Gulácsi maradhat Lipcsében, de a jövőben kisebb lehet a szerepe a csapatban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

