Gulácsi Péter milliói nem kellenek a Lipcsének, a sportigazgató nem kertelt

Továbbra sem kötött új szerződést Gulácsi Péter és a Lipcse futballcsapata, így a magyar kapus jelen állás szerint június végéig áll a német klub alkalmazásában, utána ingyen távozhat. Ez különösen meglepő annak fényében, hogy Gulácsi jelenleg is a Bundesliga egyik legjobbja a posztján, a német szaklap, a Kicker nemrég az őszi teljesítménye alapján a legmagasabb kategóriába, a nemzetközi klasszisok szintjére sorolta Gulácsit.

Gulácsi Péter a télen, pénzért biztosan nem távozik, a Lipcsének nincsen szüksége az érte kapható milliókra. Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Gulácsi Péter tavaly nyáron újabb kapusháborút nyert meg, a belga Maarten Vandevoordt nem tudta kiszorítani őt a kezdőből Lipcsében. Ez pedig komoly kérdéseket vet fel: a tízmillió euróért igazolt 23 éves riválisnak odaígérték a játékperceket, de Gulácsi mögött nem jut szóhoz. Viszont a magyar kapus hiába véd kimagaslóan, mivel már 35 éves, hosszú távon nem jelenthet megoldást.

Kizárt Gulácsi Péter téli távozása a Lipcse sportigazgatója szerint

Színtisztán üzleti szempontból az lenne a legjövedelmezőbb a Lipcsének, ha még ezen a télen eladná Gulácsit, akiért most kaphatna utoljára pénzt. A magyar kapus még ennyi idősen is kétmillió eurót ér a Transfermarkt szerint, de a Leipzig a jelek szerint nem kér Gulácsi millióiból. Marcel Schäfer sportigazgató ugyanis nem kertelt, határozottan reagált arra, hogy a télen távozhat-e a kapus.

– Ez kizárt, ebben teljesen biztos vagyok – jelentette ki a Lipcse stratégiai főnöke, akit a Bild idézett.

Így tehát Gulácsi jövője egy szempontból eldőlt. Pénzért biztosan nem adja el őt a Lipcse. Két út maradt: hosszabbít és marad végül, vagy a nyáron szabadon távozik. A sportigazgató elárulta, hogy zajlanak a tárgyalások.

– Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket – fogalmazott Schäfer a Gulácsi-ügyben. – Hogyan alakul a sportszakmai oldal, milyen szerepet tölt be, milyet szánunk neki, esetleg szeretne-e valami újba fogni. Természetesen a pénzügyi kérdések is szóba kerültek, ő egy nagyon nagyra tartott játékos, aki mindig kiválóan teljesített. Az elmúlt fél évben is nagy szerepet vállalt abban, hogy csapatként nagy fejlődést értünk el.