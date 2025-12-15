Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

Gulácsi PéterRB LeipzigManuel NeuerBundesliga

A német szaklap leborul Gulácsi Péter előtt, aki Manuel Neuert messze lehagyja

Gulácsi Péter mutatta be az egyik legtöbb védést a Bundesliga jelenlegi idényében, derült ki a Kicker friss rangsorából. A német szaklap értékelése szerint Gulácsi a második legjobb kapus a bajnokságban, míg ugyanezen a listán Manuel Neuer csupán a tizennegyedik. Hiába azonban Gulácsi Péter remeklése, Lipcsében még mindig az a téma, hogy második számú kapussá léphet vissza.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:31
Gulácsi Péter a második, Manuel Neuer csupán a tizennegyedik a Kicker Bundesliga-rangsorában (Fotó: NurPhoto/UIrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyszerű számokat produkál Gulácsi Péter ebben az idényben az RB Leipzig színeiben, és erre most a Kicker friss rangsora is felhívja a figyelmet. A német futballszaklap arról közölt cikket, hogy a Bundesliga 18 kezdőkapusa közül kik védenek a legnagyobb hatékonysággal, és Gulácsi a második helyen áll a listán – míg a Bayern München világbajnok klasszisa, Manuel Neuer csak a tizennegyedik.

Gulácsi Péter a Bundesliga egyik legjobb kapusa jelenleg
Gulácsi Péter a Bundesliga egyik legjobb kapusa jelenleg (Fotó: DPA/Jan Woitas)

A Kicker adatai szerint Gulácsi Péter a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második legjobb hatékonyság a Bundesligában. Egyedül a Borussia Dortmund svájci válogatott kapusa, Gregor Kobel tudott ennél jobb mutatót 73,8 százalékkal. 

A lista legnagyobb meglepetése az, hogy Manuel Neuer a lövések 60,9 százalékát védte ki, ami csupán a tizennegyedik helyre volt elég a Bundesliga 18 kezdőkapusa között.

Gulácsi Péter nem csak ebben a mutatóban tartozik a német élvonal legjobb kapusai közé, hiszen minden második meccsén (eddig 14-ből heten) nem kapott gólt. Ebben a rangsorban ugyancsak a dortmundi Kobellel vetekszik, ők ketten holtversenyben állnak az élen a Bundesligában jelenleg. Neuer itt a negyedik öt hibátlan mérkőzéssel.

Gulácsi Péter 2026-ban a Lipcse szürke eminenciásává válhat

Bár a számok és a teljesítmény alapján Gulácsi Péter 35 évesen is kirobbanó formának örvend, a lipcsei sajtóban téma, hogy hamarosan leválthatják őt az RB Leipzig kapujában. A helyi lap, a Leipziger Volkszeitung írt cikket arról, hogy 2026-ban a belga Maarten Vandevoordt átveheti a magyar kapus helyét a kezdőben.

Ez már az elmúlt nyáron is téma volt, Németországban sokan arra számítottak, hogy a mostani idényben Gulácsi a kispadra szorulhat a nála 12 évvel fiatalabb rivális mögött, de a döntést az utolsó pillanatig elhúzó Ole Werner vezetőedző végül másként döntött.

„Hamarosan már csak a második számú RB-kapus? Gulácsi Péter ajtót nyit az utód, Vandevoordt előtt” – vetítette előre a lipcsei lap.

Mint írták, „a magyar válogatott kapus el tudja képzelni, hogy 2026 után is folytassa RB-s pályafutását, akár szürke eminenciásként és második számú kapusként is”.

Gulácsi jelenlegi szerződése az idény végén, 2026 nyarán lejár a Lipcsével, ahol tehát arra számítanak, hogy ha marad is a csapatnál, azt a következő évadtól már Vandevoordt cseréjeként teszi.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu