A német szaklap leborul Gulácsi Péter előtt, aki Manuel Neuert messze lehagyja

Nagyszerű számokat produkál Gulácsi Péter ebben az idényben az RB Leipzig színeiben, és erre most a Kicker friss rangsora is felhívja a figyelmet. A német futballszaklap arról közölt cikket, hogy a Bundesliga 18 kezdőkapusa közül kik védenek a legnagyobb hatékonysággal, és Gulácsi a második helyen áll a listán – míg a Bayern München világbajnok klasszisa, Manuel Neuer csak a tizennegyedik.

Gulácsi Péter a Bundesliga egyik legjobb kapusa jelenleg (Fotó: DPA/Jan Woitas)

A Kicker adatai szerint Gulácsi Péter a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második legjobb hatékonyság a Bundesligában. Egyedül a Borussia Dortmund svájci válogatott kapusa, Gregor Kobel tudott ennél jobb mutatót 73,8 százalékkal.

A lista legnagyobb meglepetése az, hogy Manuel Neuer a lövések 60,9 százalékát védte ki, ami csupán a tizennegyedik helyre volt elég a Bundesliga 18 kezdőkapusa között.

Gulácsi Péter nem csak ebben a mutatóban tartozik a német élvonal legjobb kapusai közé, hiszen minden második meccsén (eddig 14-ből heten) nem kapott gólt. Ebben a rangsorban ugyancsak a dortmundi Kobellel vetekszik, ők ketten holtversenyben állnak az élen a Bundesligában jelenleg. Neuer itt a negyedik öt hibátlan mérkőzéssel.

Gulácsi Péter 2026-ban a Lipcse szürke eminenciásává válhat

Bár a számok és a teljesítmény alapján Gulácsi Péter 35 évesen is kirobbanó formának örvend, a lipcsei sajtóban téma, hogy hamarosan leválthatják őt az RB Leipzig kapujában. A helyi lap, a Leipziger Volkszeitung írt cikket arról, hogy 2026-ban a belga Maarten Vandevoordt átveheti a magyar kapus helyét a kezdőben.

Ez már az elmúlt nyáron is téma volt, Németországban sokan arra számítottak, hogy a mostani idényben Gulácsi a kispadra szorulhat a nála 12 évvel fiatalabb rivális mögött, de a döntést az utolsó pillanatig elhúzó Ole Werner vezetőedző végül másként döntött.

„Hamarosan már csak a második számú RB-kapus? Gulácsi Péter ajtót nyit az utód, Vandevoordt előtt” – vetítette előre a lipcsei lap.

Mint írták, „a magyar válogatott kapus el tudja képzelni, hogy 2026 után is folytassa RB-s pályafutását, akár szürke eminenciásként és második számú kapusként is”.