légióSzoboszlai DominikSallai Roland

A légió két sztárja gólt szerzett, de egyikükről rossz hír is érkezett

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is gólt lőtt a múlt héten. Ez a legjobb hír a magyar légió múlt hetéről, ám sajnos akad rossz is: Szoboszlai a Liverpool bajnoki meccsének a hajrájában megsérült, és az idény során először le kellett cserélni. A többi légiós változatosan szerepelt, a Bundesligában Schäfer András örülhetett Gulácsi Péter és Willi Orbán elleni sikerének, a török bajnokságban pedig rendeztek egy mindkét csapatot tekintve magyar érdekeltségű meccset, de sajnos magyarok nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 4:45
Szoboszlai Dominik nem lehetett maradéktalanul boldog szombaton, mert bár a Liverpool megnyerte 2-0-ra a Brighton elleni bajnoki meccsé, ő a hajrában megsérült. Fotó: AFP/Paul Ellis
Nagyon sokáig remekül alakult a hét a magyar légió legtöbbre taksált tagja, Szoboszlai Dominik számára. A Liverpool a Bajnokok Ligájában az olasz Internazionale vendége volt, és a magyar válogatott futballista 88. percben értékesített tizenegyesével 1-0-ra nyerni tudott . A Premier League 16. fordulójában az Anfielden győzött a csapat, az áldozata a Brigthon volt. Sajnos más áldozata is volt a 2-0-ra végződött mérkőzésnek, az pedig Szoboszlai Dominik. Az idény során először nem játszotta végig a meccset, a 83. percben cserélte le Arne Slot, de nem a teljesítménye, hanem sérülés miatt, és ezzel mégsem lett tökéletes a hete. A vezetőedző a találkozó után elmondta, a magyar középpályásnak a bokájával van a gond, amikor látta, nem festett túl jól, de Szoboszlai mentálisan annyira erős, hogy akár egy kedvező forgatókönyv is megvalósulhat. Szoboszlai jobbszélsőként kezdett, majd Gomez megsérülése után jobbhátvéd lett, Kerkez Milos végig részese lehetett a sikernek, a csapat pedig a hatodik helyen várja a következő fordulót. 

A légió egyik gólja a héten, Szoboszlai lőtte
A légió egyik gólja a héten Szoboszlai Dominik tizenegyeséből született az Inter ellen (Fotó: AFP/AFP/STEFANO RELLANDINI)

Az angol másodosztályban a Portsmouth előbb 1-0-ra kikapott a Norwich City vendégeként, majd otthon 2-1-re legyőzte a súlyos sérüléséből lábadozó Tóth Balázst nélkülöző Blackburn Roverst, Kosznovszky Márk az első meccset a kispadról szurkolta végig, a másodikra viszont beszállt az 57. percben. A West Bromwich Albion kedden 2-1-es vereséget szenvedett Southamptonban, pénteken viszont otthon 2-0-ra felülmúlta a Sheffield Unitedet, Callum Styles mindkét meccset a gyepen töltötte. Jó hetet zárt a harmadik vonalban a Plymouth Argyle, miután a Wycombe otthonában nyert 1-0-ra, a saját stadionjában legyőzte a Rotherham Unitedet is 1-0-ra, Szűcs Kornélt a 76., majd a 65. percben cserélték be.

A légió Bundesliga-részlegének a tagjai egymással csaptak össze

A Bundesliga hétvégéje magyarok összecsapásával rajtolt pénteken, és az Union Berlin hazai pályán Schäfer Andrást a 67. percben bevetve 3-1-re legyőzte a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipziget,

a magyar kapus 337 perc után kapott gólt a bajnokságban. A lipcseiek második helye ezzel a verséggel veszélybe került, de végül a Dortmund nem tudott előzni.

 A Wolfsburg a műtéten átesett Dárdai Bence nélkül nyert 3-1-re Mönchengladbachban. A német másodosztályban a Hertha a Greuther Fürth vendégeként ért el 3-3-at, Dárdai Márton kezdőként 67 percet kapott, a Braunschweig pedig a Dynamo Dresden otthonából hozta el a három pontot egy 3-2-es győzelemmel, Szabó Levente a kispadon ragadt. 

A francia első osztályú Le Havre 1-0-ra kikapott Lyonban, Loic Nego kezdett, és a 63. percben lecserélték, a portugál élvonalban pedig a Rio Ave a saját stadionjában vallott 1-0-ás kudarcot a Vitoria Guimaraes ellen, Nikitscher Tamás is tagja volt a kezdőcsapatnak, és 73 percet töltött a gyepen. 

Az olasz másodosztályban hétfőn Nagy Ádámot a 92. percben küldte pályára a Spezia edzője, a csapat pedig idegenben legyőzte 1-0-ra az Entellát, majd szombaton hazai környezetben a magyar középpályás kezdőként a 61. percig lehetett aktív részese a Modenától elszenvedett 2-0-ás vereségnek.

A spanyol második vonalban az FC Andorra a Valladolid stadionjában győzött 1-0-ra, Yaakobishvili Antal kispados volt, nem cserélték be, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt.

Sallai Roland az első gólját szerezte ebben az idényben (Fotó: Anadolu/Orhan Cicek)

Skóciában a Dundee United az eltiltott Keresztes Krisztán nélkül játszott otthon 0-0-t a Motherwell csapatával. Visszatért a Rapid Wienbe a sérüléséből Bolla Bendegúz, a magyar válogatott védő vasárnap a szünetben állt be a Linzben 1-1-re végzett együttesébe, csütörtökön viszont még nem játszhatott a Konferencialigában, akkor a Rapid Bécsben a ciprusi Omoniától 1-0-s vereséget szenvedett. A Konferencialigában szerepel a lengyel Raków is, amelybe Baráth Péter a 76. percben állt be a bosnyák Zrinjski ellen 1-0-ra megnyert meccsen, majd a bajnokságban keretbe sem került, amikor a csapata otthon kikapott 1-0-ra a Zaglebie Lubintól. 

Magyaros meccs magyarok nélkül

Sallai Roland az eltiltásból tért vissza a héten két meccsre. Az elsőn a Galatasaray a Bajnokok Ligájában 1-0-ra kikapott Monacóban, majd bajnoki találkozón 4-1-re győzött az Antalyaspor vendégeként, a magyar futballista mindkét mérkőzést végigjátszotta, a másodikon a 11. percben gólt lőtt. Magyaros meccset is rendeztek a török bajnokságban, de magyarok nélkül, a Kasimpasa és a Genclerbirligi összecsapása 0–0-ra végződött, az előbb kispadját Szalai Attila, az utóbbiét Csoboth Kevin koptatta. A Mocsi Attilát a 85. percben bevető Rizespor 3-0-ra felülmúlta az Eyüpsport, a Kocaelispor pedig 1-1-et játszott Balogh Botonddal a védelmében a Karagümrük otthonában.  

SALLAI ROLAND GÓLJA 2:26-NÁL

 

