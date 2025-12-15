A légió két sztárja gólt szerzett, de egyikükről rossz hír is érkezett

Nagyon sokáig remekül alakult a hét a magyar légió legtöbbre taksált tagja, Szoboszlai Dominik számára. A Liverpool a Bajnokok Ligájában az olasz Internazionale vendége volt, és a magyar válogatott futballista 88. percben értékesített tizenegyesével 1-0-ra nyerni tudott . A Premier League 16. fordulójában az Anfielden győzött a csapat, az áldozata a Brigthon volt. Sajnos más áldozata is volt a 2-0-ra végződött mérkőzésnek, az pedig Szoboszlai Dominik. Az idény során először nem játszotta végig a meccset, a 83. percben cserélte le Arne Slot, de nem a teljesítménye, hanem sérülés miatt, és ezzel mégsem lett tökéletes a hete. A vezetőedző a találkozó után elmondta, a magyar középpályásnak a bokájával van a gond, amikor látta, nem festett túl jól, de Szoboszlai mentálisan annyira erős, hogy akár egy kedvező forgatókönyv is megvalósulhat. Szoboszlai jobbszélsőként kezdett, majd Gomez megsérülése után jobbhátvéd lett, Kerkez Milos végig részese lehetett a sikernek, a csapat pedig a hatodik helyen várja a következő fordulót.

A légió egyik gólja a héten Szoboszlai Dominik tizenegyeséből született az Inter ellen (Fotó: AFP/ AFP/STEFANO RELLANDINI)

Az angol másodosztályban a Portsmouth előbb 1-0-ra kikapott a Norwich City vendégeként, majd otthon 2-1-re legyőzte a súlyos sérüléséből lábadozó Tóth Balázst nélkülöző Blackburn Roverst, Kosznovszky Márk az első meccset a kispadról szurkolta végig, a másodikra viszont beszállt az 57. percben. A West Bromwich Albion kedden 2-1-es vereséget szenvedett Southamptonban, pénteken viszont otthon 2-0-ra felülmúlta a Sheffield Unitedet, Callum Styles mindkét meccset a gyepen töltötte. Jó hetet zárt a harmadik vonalban a Plymouth Argyle, miután a Wycombe otthonában nyert 1-0-ra, a saját stadionjában legyőzte a Rotherham Unitedet is 1-0-ra, Szűcs Kornélt a 76., majd a 65. percben cserélték be.

A légió Bundesliga-részlegének a tagjai egymással csaptak össze

A Bundesliga hétvégéje magyarok összecsapásával rajtolt pénteken, és az Union Berlin hazai pályán Schäfer Andrást a 67. percben bevetve 3-1-re legyőzte a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipziget,

a magyar kapus 337 perc után kapott gólt a bajnokságban. A lipcseiek második helye ezzel a verséggel veszélybe került, de végül a Dortmund nem tudott előzni.

A Wolfsburg a műtéten átesett Dárdai Bence nélkül nyert 3-1-re Mönchengladbachban. A német másodosztályban a Hertha a Greuther Fürth vendégeként ért el 3-3-at, Dárdai Márton kezdőként 67 percet kapott, a Braunschweig pedig a Dynamo Dresden otthonából hozta el a három pontot egy 3-2-es győzelemmel, Szabó Levente a kispadon ragadt.