New York új polgármesterét antiszemitizmussal vádolta meg Izrael

New York új polgármesterének első lépései azonnal tiltakozást váltottak ki. Izrael azzal vádolta Zohran Mamdanit, hogy hivatalba lépésének első napján az antiszemitizmus szításához járult hozzá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 8:16
Zohran Mamdani Fotó: JASON ALPERT-WISNIA Forrás: Hans Lucas
Az izraeli külügyminisztérium közleményében úgy fogalmazott, hogy New York új polgármestere „antiszemita benzint öntött a nyílt tűzre”, amikor visszavonta elődje intézkedéseit, feloldotta a városi ügynökségek Izraelből való kivonulását tiltó rendelkezést, valamint hatályon kívül helyezte az Antiszemitizmus Nemzetközi Emlékezési Szövetsége (IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance) által elfogadott antiszemitizmus-definíció alkalmazását is – írja az Origo.

New York új polgármestere antiszemita benzint öntött a nyílt tűzre
Izrael: New York új polgármestere antiszemita benzint öntött a nyílt tűzre (Fotó: Getty Images North America/Spencer Platt)

Az új polgármester január elsején, éjfélkor tette le esküjét, majd az azt követő órákban végrehajtási rendeleteket adott ki, amelyekkel visszavonta elődje, Eric Adams intézkedéseit 

– írta a Telegraph. Zohran Mamdani a Koránra esküdött fel.

A városi ügynökségek Izrael-bojkottját vagy befektetéseik visszavonását tiltó rendelkezést Adams a múlt hónapban írta alá. A rendeletet sokan úgy értelmezték, hogy a New Yorkban élő zsidók védelmét szolgálta, és a leköszönő polgármester ezzel korlátozni kívánta utódja mozgásterét.

Mamdani megmutatta az igazi arcát: eltörölte az IHRA antiszemitizmus-definícióját, és feloldotta az Izrael bojkottjára vonatkozó korlátozásokat. Ez nem vezetés. Ez antiszemita benzin egy nyílt tűzre

 – állt az izraeli külügyminisztérium közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Mamdanit nem először érik vádak. Többször is felrótták neki, hogy nemcsak nem ítéli el az antiszemita retorikát, hanem maga is tesz ilyen kijelentéseket. New York muszlim polgármestere korábban Izraelt népirtással vádolta a Gázai övezetben, és kijelentette, hogy letartóztatná Benjamin Netanjahut, amennyiben az New Yorkba látogatna. 

A választási kampány során Izrael bírálatán túl Mamdani több alkalommal is visszautasította a „globalizáljuk az intifádát” kifejezés elítélését, amelyet sokan a világ zsidósága elleni erőszakra való felhívásként értelmeznek.

Inna Vernikov, a New York-i városi tanács republikánus tagja azzal vádolta az új polgármestert, hogy bátorítja a Hamász-párti antiszemitákat, és megszünteti az önrendelkezésben hívő zsidók védelmét. Mamdani ugyanakkor beiktatási beszédében igyekezett megnyugtatni a zsidó lakosokat.

Borítókép: Zohran Mamdani (Fotó: AFP)

