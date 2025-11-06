Zohran MamdaniNew Yorkzsidó közösség

Mamdani veszélyt jelent a zsidó közösségre

New York zsidó közösségeire veszélyt jelent a frissen megválasztott polgármester. Erről Elliot Cosgrove rabbi beszélt Zohran Mamdani kampányban tett kijelentései kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 13:23
Fotó: SPENCER PLATT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kemény beszédben bírálta New York egyik neves rabbija, Elliot Cosgrove a frissen megválasztott polgármestert. Mint ismeretes, Zohran Mamdani több kérdéses kijelentést is tett kampánya során, amelyek alapján valóban kijenethető a rabbi szerint, hogy a polgármester veszélyt jelent a zsidó közösségre – írja az Origo

Mamdani veszélyt jelent a zsidó közösségre
Mamdani veszélyt jelent a zsidó közösségre (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

A város most megválasztott polgármesterének egyik legtöbb visszhangot kiváltó botránya az volt, amikor sokadik alkalommal sem kívánta elítélni a intifáda globálissá tételét. Ezek mellett azonban a politikusnak bőven voltak még hajmeresztő állításai. Cosgrove felidézte, hogy Mamdani több alkalommal is népirtással vádolta meg Izraelt. 

Mamdani azonban még ennél is tovább ment és jelezte, letartóztatás vár Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, ha belép a városba. 

A muszlim politikus emellett arról is beszélt, hogy véleménye szerint Izrael mint állam legitimitása megkérdőjelezhető. Ezek a kijelentések Cosgrove véleménye szerint azt mutatják, hogy a város zsidó közösségei veszélyben vannak, hiszen a politikus szembe megy a biztonságukat eddig garantáló politikával. 

Mamdani győzelmét egyébként a muszlimok már meg is ünnepelték, nem sokkal győzelme után ugyanis már New York közepén láttak neki imádkozni.

 

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.