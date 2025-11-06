Kemény beszédben bírálta New York egyik neves rabbija, Elliot Cosgrove a frissen megválasztott polgármestert. Mint ismeretes, Zohran Mamdani több kérdéses kijelentést is tett kampánya során, amelyek alapján valóban kijenethető a rabbi szerint, hogy a polgármester veszélyt jelent a zsidó közösségre – írja az Origo.

Mamdani veszélyt jelent a zsidó közösségre (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

A város most megválasztott polgármesterének egyik legtöbb visszhangot kiváltó botránya az volt, amikor sokadik alkalommal sem kívánta elítélni a intifáda globálissá tételét. Ezek mellett azonban a politikusnak bőven voltak még hajmeresztő állításai. Cosgrove felidézte, hogy Mamdani több alkalommal is népirtással vádolta meg Izraelt.

Mamdani azonban még ennél is tovább ment és jelezte, letartóztatás vár Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, ha belép a városba.

A muszlim politikus emellett arról is beszélt, hogy véleménye szerint Izrael mint állam legitimitása megkérdőjelezhető. Ezek a kijelentések Cosgrove véleménye szerint azt mutatják, hogy a város zsidó közösségei veszélyben vannak, hiszen a politikus szembe megy a biztonságukat eddig garantáló politikával.

Mamdani győzelmét egyébként a muszlimok már meg is ünnepelték, nem sokkal győzelme után ugyanis már New York közepén láttak neki imádkozni.

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP)