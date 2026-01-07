Iharos-MET: Van egy rossz, egy rosszabb és egy még rosszabb hírem + videó

Fotó: Met.hu

Emlékeztet, csütörtökre a HungaroMet másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás miatt, és azért kell majd nagyon óvatosnak lenni, mert a szél kisebb hótorlaszokat emelhet, amelyek megnehezítik a közlekedést. A rosszabb hír az, hogy pénteken jön a következő szint.