Iharos-MET: Van egy rossz, egy rosszabb és egy még rosszabb hírem + videó

„Ez most komoly téli menet lesz” – előre figyelmeztet a meteorológiai oldal üzemeltetője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 18:36
hóesés Szegeden Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ritka izgalmas felütéssel kezdi a legújabb videóját az Iharos-MET főszerkesztője. Balázs Ferenc az előttünk álló időszak időjárási szélsőségeit részletezi. 

Van egy rossz, egy rosszabb és egy még rosszabb hírem

 – fogalmaz, és ki is fejti: a rossz hír az, hogy csütörtökre virradóra nagyon hideg lesz, Zala egyes területein a mínusz 15 fok alatti értékek sem lesznek ritkák. 

Fotó: Met.hu

Emlékeztet, csütörtökre a HungaroMet másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás miatt, és azért kell majd nagyon óvatosnak lenni, mert a szél kisebb hótorlaszokat emelhet, amelyek megnehezítik a közlekedést. A rosszabb hír az, hogy pénteken jön a következő szint. 

Fotó: met.hu

Aznapra ugyanis ónos eső miatt adott ki a meteorológiai szolgálat másodfokú figyelmeztetést. „Figyeljetek, mert ez nemcsak havas csúszás lesz, hanem tükörjég!” – figyelmeztet az alapító. 

Ez most komoly téli menet lesz

– összegzett a Balázs Ferenc. 

