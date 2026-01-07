Megerősítették a rendőri szolgálatot a rendkívüli téli időjárás miatt

A rendkívüli téli időjárás miatt a magyar rendőrség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán.

Rétvári Bence azt írta:

a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a baleset-megelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős vagy veszélyeztetett személyek ellenőrzésére, és segítséget nyújtanak azoknak, akik a hideg miatt nehéz helyzetbe kerülnek – tette hozzá.

Emellett a rendőrök részt vesznek a kihűléses esetek megelőzésében, ellenőrzik a lakókörnyezetet és szükség esetén kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszerrel is.

A folyamatos tájékoztatás érdekében a rendőrség együttműködik a társszervekkel, és arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek – hangsúlyozta Rétvári Bence. Úgy fogalmazott: a biztonság most is közös ügyünk.