időjárásrendőrségrétvári bencehavazáshóhelyzet

Megerősítették a rendőri szolgálatot a rendkívüli téli időjárás miatt

A rendkívüli téli időjárás miatt országszerte fokozott szolgálatot lát el a rendőrség: a járőrök a közlekedés felügyelete mellett az elakadt járművek és a bajba jutott emberek megsegítésében is részt vesznek – közölte Rétvári Bence államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 18:10
Facebook/Rétvári Bence
A rendkívüli téli időjárás miatt a magyar rendőrség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán.

Rétvári Bence azt írta:

a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a baleset-megelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős vagy veszélyeztetett személyek ellenőrzésére, és segítséget nyújtanak azoknak, akik a hideg miatt nehéz helyzetbe kerülnek – tette hozzá.

Emellett a rendőrök részt vesznek a kihűléses esetek megelőzésében, ellenőrzik a lakókörnyezetet és szükség esetén kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszerrel is.

A folyamatos tájékoztatás érdekében a rendőrség együttműködik a társszervekkel, és arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek – hangsúlyozta Rétvári Bence. Úgy fogalmazott: a biztonság most is közös ügyünk.

Borítókép: Megerősített szolgálatot látnak el a rendőrök a havazás miatt (Forrás: Facebook) 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

