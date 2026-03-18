Ki Európa legjobbja? A Sporting edzője szerint a vesztét akarták, s rácáfolt Carlo Ancelottira

A Sporting vetett véget a norvég kiscsapat, a Bodö/Glimt mesés menetelésének, a portugálok a hosszabbítás után 5-0-ra legyőzték az északi együttest a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján, így továbbjutottak. A Sporting edzője, Rui Borges viszont mégsem volt elégedett a lefújás után, a portugál szakember több újságírót várt, és hangsúlyozta, hogy többen lettek volna kíváncsiak rájuk, ha a csapata elbukta volna a továbbjutást. Borges a brazil válogatott szövetségi kapitányának, Carlo Ancelottinak egyik kijelentését is megkérdőjelezte, miszerint a Bodö/Glimt lenne Európa legjobban védekező csapata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 8:17
A Sporting edzője végig hitt a továbbjutásban Fotó: ZED JAMESON Forrás: ANADOLU
A Sporting hosszabbítás után 5-0-ra legyőzte a norvég Bodö/Glimt csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján, így továbbjutott. A lefújás után a norvégok a bíró döntését kritizálták a portugálok harmadik gólja előtt, de a Sporting edzője, Rui Borges is kritikát fogalmazott meg, igaz, a trénernek nem a játékvezetéssel volt gondja, hanem a sajtó munkatársaival.

A Sporting edzője Rui Borges szerint az újságírók nem örültek a csapata sikerének
A Sporting edzője, Rui Borges szerint az újságírók nem örültek a csapata sikerének.

A Sporting vesztét akarták az újságírók

A portugálok vezetőedzője, Rui Borges a mérkőzés után az Estadio José Alvalade stadionban tartott sajtótájékoztatón határozott hangot ütött meg. A szakember élesen bírálta, hogy milyen kevés újságíró jelent meg az eseményen Lisszabonban, és azt feltételezte, hogy többen lettek volna kíváncsiak rájuk, ha a csapata elbukik. – Több újságírót vártam. Többen is itt lettek volna, ha elbukunk. Bodöben azt mondtam, hogy még csak félúton járunk, és képesek lehetünk valami nagyra. Sokat elemeztünk, és megtanultuk, mit kell tennünk. Ez végül sikerhez vezetett, csapatként és számomra is – mondta Borges, aki többször is hangsúlyozta, hogy úgy érzi, a környezete kételkedett benne és a csapatban a norvégiai vereség után.

– A Bodö nem tudta, mire vagyunk képesek, de most megmutattuk, mit tudunk elérni. Ez egy epikus meccs volt. Kevesen jöttek el, s ez tiszteletlenség volt a Sportinggal szemben – mondta el a klub mestere, aki egy edzőlegenda korábbi kijelentését is megcáfolta. A találkozó előtt ugyanis a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a Bodö/Glimt Európa legjobb védekező csapata.

Jó csapat, de nem értek egyet azzal, hogy ők Európa legjobbjai. Ugyanakkor az egyik legjobb támadócsapat ellen játszottak a világon. Tudtuk, hogy jók, de azt is tudtuk, hogyan akadályozhatjuk meg őket abban, hogy ugyanazt tegyék, mint Bodöben

 – zárta a gondolatait Borges.

 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó

Sporting Lisboa (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után

gólszerzők: Inácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (78. – tizenegyesből), Araújo (92.), Nel (121.)

Továbbjutott: a Sporting, 5-3-as összesítéssel.
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

