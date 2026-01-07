ZelenszkijCiprussoros elnökség

Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább az uniós támogatásért

A szigetország átvette az Európai Unió soros elnökségét, amelynek nyitóeseményén az ukrán elnök is részt vett. Ciprus nem rejtette véka alá: nyílt szándéka Ukrajna további támogatása a háborúban. Zelenszkij elnök pedig Ukrajna EU-ba való felvétele mellett lobbizik, míg jelenléte politikai provokáció lehet Oroszország felé.

Sipos Péter
2026. 01. 07. 17:49
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Ciprus szerdán vette át az Európai Unió soros elnökségét, és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, valamint az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa részvételével tartott találkozóval kezdte meg mandátumát – közölte cikkében a Firstpost.

Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább
Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább Fotó: AFP

A hat hónapos elnökség kezdetét jelző, később Nicosiában tartandó ünnepségen közel-keleti vezetők, köztük Joseph Aoun libanoni elnök is részt vesznek.

Zelenszkijt Nikos Christodoulides ciprusi elnök fogadta az elnöki palotában. 

Reméljük, hogy elnöksége alatt sok lépés történik előre, közelebb az EU-tagsághoz

 – mondta az ukrán elnök a ciprusi államfőnek egy rövid beszélgetés során a televíziós kamerák előtt. Hozzátette: a találkozó alkalmat ad arra is, hogy áttekintsék a keddi párizsi egyeztetés részleteit, ahol az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Ukrajna szövetségeseinek széles koalícióját, és jelezte, hogy egy esetleges fegyverszünet után is biztonsági garanciákat nyújtana, amennyiben Oroszország újabb támadást indítana.

Ciprus, amely hagyományosan szoros politikai és kulturális kapcsolatokat ápol Oroszországgal, teljes mértékben támogatta a Moszkva elleni szankciókat.

Zelenszkij jelenléte egyértelmű politikai üzenet: Brüsszel továbbra is kiáll Kijev mellett, jóllehet Ukrajna Oroszországgal vívott háborúja már az ötödik évébe lépett.

„Ciprus megerősíti elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és területi integritása iránt. Mint ország, amely még mindig az illegális invázió és a folyamatos katonai megszállás következményeivel él, teljes mértékben megértjük, mi forog kockán” – írta Christodoulides egy X-bejegyzésben a Zelenszkijjel való találkozása után.

Ukrajna elnökségünk központi prioritása lesz, és minden szinten törekedni fogunk a tartós támogatás biztosítására

 – fogalmazott. 
Zelenszkij később találkozott Georgiosz ciprusi görög ortodox érsekkel is, aki a világ egyik legrégebbi, független keresztény egyházát vezeti. Az egyházon belüli viták ellenére Georgiosz egyértelmű támogatásáról biztosította az ukrán egyház törekvését, hogy elszakadjon Moszkva befolyási övezetétől és megerősítse önállóságát.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Volodimir Zelenszkij konkrét eredményeket sürgetett a párizsi csúcstalálkozó előtt, miután négyszemközt tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel. Az ukrán államfő szerint a diplomáciának és az aktív védekezésnek kéz a kézben kell járnia, és minden találkozón kézzelfogható döntéseket kell hozni, különösen a légvédelem és a katonai támogatás terén.

Minden átadott légvédelmi rakéta emberéleteket ment, egyben növeli a diplomáciai megoldások esélyét is

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó:AFP)

