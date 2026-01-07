Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább az uniós támogatásért

A hat hónapos elnökség kezdetét jelző, később Nicosiában tartandó ünnepségen közel-keleti vezetők, köztük Joseph Aoun libanoni elnök is részt vesznek.

Zelenszkijt Nikos Christodoulides ciprusi elnök fogadta az elnöki palotában.

Reméljük, hogy elnöksége alatt sok lépés történik előre, közelebb az EU-tagsághoz

– mondta az ukrán elnök a ciprusi államfőnek egy rövid beszélgetés során a televíziós kamerák előtt. Hozzátette: a találkozó alkalmat ad arra is, hogy áttekintsék a keddi párizsi egyeztetés részleteit, ahol az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Ukrajna szövetségeseinek széles koalícióját, és jelezte, hogy egy esetleges fegyverszünet után is biztonsági garanciákat nyújtana, amennyiben Oroszország újabb támadást indítana.

Ciprus, amely hagyományosan szoros politikai és kulturális kapcsolatokat ápol Oroszországgal, teljes mértékben támogatta a Moszkva elleni szankciókat.

Zelenszkij jelenléte egyértelmű politikai üzenet: Brüsszel továbbra is kiáll Kijev mellett, jóllehet Ukrajna Oroszországgal vívott háborúja már az ötödik évébe lépett.

„Ciprus megerősíti elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és területi integritása iránt. Mint ország, amely még mindig az illegális invázió és a folyamatos katonai megszállás következményeivel él, teljes mértékben megértjük, mi forog kockán” – írta Christodoulides egy X-bejegyzésben a Zelenszkijjel való találkozása után.