A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter értékelte Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit, valamint az annektálás nemzetközi jogi és NATO-keretekben való értelmezhetőségét. A szakértő szerint egy esetleges erőszakos lépés komoly feszültséget eredményezne, és gyakorlatilag hadiállapotot hozna létre Dánia és az Egyesült Államok között. A beszélgetésben a venezuelai beavatkozás kérdése is előkerült: a szakértő elemezte, hogy van-e hasonló mintázat abban, ahogyan az Egyesült Államok a stratégiai jelentőségű térségekhez közelít.

Annektálás vagy alku? Mi lehet Trump valódi célja Grönlanddal? Fotó: AFP

Siklósi Péter rámutatott, hogy annektálásról kizárólag akkor lehetne beszélni jogszerűen, hogyha minden érintett fél beleegyezik ebbe. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy erről szó sincs. Mint mondta, az ügyben három érintett fél van: az egyik az Egyesült Államok, a másik Dánia és a harmadik Grönland maga. A szakértő ezután kitért Grönland speciális státuszára is, mely szerint

Grönland a Dán Királyság autonóm tartománya, amely széles körű önkormányzattal rendelkezik 1979 óta. A 2008. november 25-i népszavazás eredményeként 2009. június 21-én lépett életbe az autonómiatörvény, amely jelentősen kibővítette Grönland önkormányzati jogkörét. A külügyek, a védelempolitika és a pénzügy kivételével gyakorlatilag teljes önkormányzati jogkörrel bír. Saját egykamarás, 31 tagú parlamenttel (Inatsisartut) és kormánnyal rendelkezik.

Siklósi Péter szerint ezért velük is külön kellene számolni. Úgy fogalmazott, hogy abban az esetben, ha mindhárom fél ebbe beleegyezik, akkor ez nemzetközi jogilag megoldható. Hozzátette ugyanakkor, hogy jól láthatóan sem Dánia, sem Grönland kormánya nem támogatja ezt az amerikai szándékot vagy ötletet. Hozzátette, hogy ezt innentől csak katonai erővel lehetne végrehajtani, ami ellentétes a nemzetközi joggal, és súlyos politikai feszültségeket okozna a szövetségen belül, hiszen Dánia és az Egyesült Államok egyaránt NATO-tagok.