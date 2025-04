Grönland Kína felé nyit, de Trump is akarja a szigetet

Donald Trump amerikai elnök beiktatása óta arról beszél, hogy az Egyesült Államok igényt tart a stratégiai fontosságú szigetre. Grönland az elmúlt időszakban több amerikai delegációt is fogadott, köztük J. D. Vance alelnököt is, amiről lapunk is beszámolt.

Grönland erősíteni akarja kapcsolatait Kínával

Fotó: AFP

Grönland Kína felé nyit

Vivian Motzfeldt, Grönland külügyminisztere a Xinhua hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta:

Kína rendkívül fontos számunkra, és elkötelezettek vagyunk az együttműködés elmélyítése mellett.

Motzfeldt felidézte 2023-as kínai látogatását is, amely során megnyitották Grönland pekingi képviseletét a dán nagykövetségen keresztül. Kína jelenleg is Grönland egyik legnagyobb exportpiaca a halászati termékek terén, és a diplomáciai kapcsolat erősödésével újabb gazdasági lehetőségek is megnyílhatnak.

A lépés különösen érzékenyen érinti az Egyesült Államokat. Trump már 2019-ben is jelezte szándékát Grönland megvásárlására, akkor több milliárd dolláros befektetésekkel csábította volna el a grönlandi vezetőket. Az ötletet akkor elutasították, ám az amerikai érdeklődés azóta sem szűnt meg.

A Trump-kormány egykori biztonságpolitikai tanácsadója, Alexander B. Gray februárban a kongresszus előtt úgy fogalmazott:

A biztonsági kockázatok túl nagyok ahhoz, hogy Grönland függetlenné váljon anélkül, hogy az Egyesült Államok biztosítani tudná stratégiai érdekeinek érvényesülését.

Grönland földrajzi elhelyezkedése az Északi-sarkvidéken a ritkaföldfém-tartalékai, valamint a Pituffik Űrbázis miatt kiemelt geopolitikai jelentőséggel bír. Bár kül- és védelmi politikáját továbbra is Dánia irányítja, Grönland 1979 óta fokozatosan bővíti önrendelkezését. Aqqalu Jerimiassen, az ellenzéki Atassut párt elnöke szintén pozitívan nyilatkozott a kínai kapcsolatok lehetőségéről:

Megjártam Pekinget, Kanton városát és több más kínai települést is. Lenyűgözött, amit ott láttam, és érdekelt, hogy hogyan tudnánk hosszú távú együttműködést kialakítani a kínai vállalatokkal és hatóságokkal.

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Lin Jian úgy fogalmazott:

Grönland ügyében Kína mindig is azon az állásponton volt, hogy az államközi kapcsolatokat az ENSZ alapokmányának céljai és elvei szerint kell kezelni.

Mindezek ellenére Donald Trump nem tett le a sziget megszerzéséről. Egy nyilatkozatában határozottan kijelentette:

Meg fogjuk szerezni Grönlandot. Száz százalék.

Grönland vezetése eddig következetesen elutasította Trump felvetéseit, de a Kínához való közeledés alátámaszthatja azt az amerikai biztonságpolitikai érvelést, miszerint az Egyesült Államoknak legalább fokozott jelenléttel kell biztosítania érdekeit a területen, ha nem is tulajdonosként, de stratégiai partnerként.

Borítókép: Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke és támogatói (Fotó: AFP)