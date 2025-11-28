Orbán Viktor: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

– Elnök úr tudja, hogy mi szuverén külpolitikát folytatunk, Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van közöttünk együttműködés, és nem adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet semmilyen külső nyomásra – fogalmazott a kormányfő.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is. Megerősítette, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni, és hozzájárulni ezek sikerességéhez.

Vlagyimir Putyin megköszönte Orbán Viktornak, hogy pozitívan reagált a lehetséges magyarországi amerikai–orosz csúcstalálkozó javaslatára.

– Ez Donald Trump amerikai elnök javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, és neked is jó kapcsolatod van Viktorral, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen ezt örömmel elfogadtuk – mondta az orosz vezető. – És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet használjuk helyszínként, akkor én is nagyon örülni fogok ennek, és szeretném megköszönni, hogy készségesen nyújt segítséget – tette hozzá.