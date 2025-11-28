Orbán ViktorVlagyimir PutyinKreml (Moszkva)

Orbán Viktor: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor a tárgyalások nyilvános szakaszában hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, amelyen a külső nyomásgyakorlás sem változtathat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 14:23
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, ezen pedig a külső nyomásgyakorlás sem változtathat. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyaláson
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyaláson. Fotó: AFP

Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel. – Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, így nálunk is – hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

– Elnök úr tudja, hogy mi szuverén külpolitikát folytatunk, Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van közöttünk együttműködés, és nem adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet semmilyen külső nyomásra – fogalmazott a kormányfő.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is. Megerősítette, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni, és hozzájárulni ezek sikerességéhez.

Vlagyimir Putyin megköszönte Orbán Viktornak, hogy pozitívan reagált a lehetséges magyarországi amerikai–orosz csúcstalálkozó javaslatára.

– Ez Donald Trump amerikai elnök javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, és neked is jó kapcsolatod van Viktorral, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen ezt örömmel elfogadtuk – mondta az orosz vezető. – És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet használjuk helyszínként, akkor én is nagyon örülni fogok ennek, és szeretném megköszönni, hogy készségesen nyújt segítséget – tette hozzá.

Üdvözlő szavaiban Putyin hangot adott a megelégedésének, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden mai nehézség ellenére megmaradtak és tovább fejlődnek. – Jól tudjuk, hogy történelmünkben különböző időszakok voltak, de a kapcsolataink a pragmatizmusra, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének pragmatikus megközelítésére épülnek – fogalmazott.

Önnel személyesen régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy ön a munkájában elsősorban hazája, Magyarország és a magyar nép érdekeit képviseli

 – mondta.

Kitért rá, hogy néhány kérdésben, egyebek között a nemzetközi ügyekben a két fél nézetei néha eltérnek, de olyan légkör alakult ki közöttük, amely lehetővé teszi számukra, hogy őszintén beszéljenek és bármilyen kérdést megvitassanak.

Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját

 – mondta Orbán Viktornak.

Putyin sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt évben 23 százalékos csökkenés történt a kétoldalú kereskedelmi forgalomban, elsősorban a külső korlátozások miatt. Pozitívumként említette, hogy az idei növekedés meghaladta a hét százalékot. – Az energetika területén nagyon jó az együttműködésünk, de itt is vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

