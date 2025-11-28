Szijjártó Péter: Megvan, amiért jöttünk, Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van + videó

Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgázszállításokat illetően, így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában. Szijjártó Péter egyúttal üzent a fanyalgóknak is.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nagyjából három és fél óráig tartó magyar–orosz csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a látogatás célját sikerült elérni: továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.
Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra
– tudatta.
„Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így a Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra” – tette hozzá.
Majd arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor nemrég megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, ami alapvető fontosságú az ország ellátásbiztonságának garantálásához.
