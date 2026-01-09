Schmidt Mária: J’accuse! Vádolom!

Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között.

Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk.

Többek között azzal, hogy illegális migránsokkal népesítették be országaikat, felrúgva ezzel társadalmaik kohézióját.

Vádolom őket azzal, hogy politikai analfabetizmusuknál vezetve soha nem voltak képesek B tervekben gondolkodni. Az amerikai elittel kapcsolatban is mindent egy lapra tettek fel.

És veszítettek. Kétszer!

Vádolom őket azzal, hogy 2016-ban kizártnak tartották, hogy Donald Trump legyőzi Hillary Clintont. Nemhogy nem számítottak erre az eshetőségre is, de nyíltan gyalázták, lekezelték, mindennek elhordták, mindent elkövettek a republikánus jelölt ellen.

Vádolom őket azzal, hogy amikor Trump megnyerte a választást, nem próbáltak normális viszonyt kialakítani vele, hanem beálltak az ellenségei közé, részt vettek az orosz összeesküvés koholmányának kieszelésében és terjesztésében.

Vádolom őket azzal, hogy egyértelműen a demokraták szekerét tolták egészen 2024-es második megválasztásáig. Vádolom őket azzal, hogy minden gesztusuk, minden megnyilvánulásuk Trump-ellenes volt és maradt. Vádolom őket azzal, hogy 2020–2024 között, amikor a Biden-adminisztráció el akarta lehetetleníteni Trumpot, az európai elit – Orbán Viktor kivételével – ezerrel a demokraták legaljasabb, legelképesztőbb húzásai mellé álltak.

Vádolom őket azzal, hogy Trump 2024-es megválasztásakor újra megismételték 2016-os szarvashibájukat és minden tétet a demokraták győzelmére tettek fel. Pedig ezúttal

egyértelmű volt, hogy Biden demenciába fulladt ciklusa után a kevéssé meggyőző Kamala Harrisnek annyi esélye van Trump legyőzésére, mint Rajknak volt a főtárgyalásán.

Trump nyert és mindkét házban megszerezte a többséget. 79 éves. Két dolog motiválja. A történelemkönyvek. Vagyis a hagyatéka és a bosszú. Trump bosszút áll mindenkin, aki elárulta, aki meghurcolta, aki keresztbe tett neki, aki el akarta lehetetleníteni. És ezúttal van csapata hozzá. Még a később vele szembeforduló egykori nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Boltont is bíróság elé állíttatta. Mi oka lenne arra, hogy európai ellenfeleit megkímélje?