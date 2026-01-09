idezojelek
Vélemény

Schmidt Mária: J’accuse! Vádolom!

Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat.

Schmidt Mária avatarja
Schmidt Mária
Cikk kép: undefined
európai uniódonald trumpkamala harris 2026. 01. 09. 16:17
Fotó: LUDOVIC MARIN
0

Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között. 

Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk.

Többek között azzal, hogy illegális migránsokkal népesítették be országaikat, felrúgva ezzel társadalmaik kohézióját.

Vádolom őket azzal, hogy politikai analfabetizmusuknál vezetve soha nem voltak képesek B tervekben gondolkodni. Az amerikai elittel kapcsolatban is mindent egy lapra tettek fel.

És veszítettek. Kétszer!

Vádolom őket azzal, hogy 2016-ban kizártnak tartották, hogy Donald Trump legyőzi Hillary Clintont. Nemhogy nem számítottak erre az eshetőségre is, de nyíltan gyalázták, lekezelték, mindennek elhordták, mindent elkövettek a republikánus jelölt ellen. 

Vádolom őket azzal, hogy amikor Trump megnyerte a választást, nem próbáltak normális viszonyt kialakítani vele, hanem beálltak az ellenségei közé, részt vettek az orosz összeesküvés koholmányának kieszelésében és terjesztésében.

Vádolom őket azzal, hogy egyértelműen a demokraták szekerét tolták egészen 2024-es második megválasztásáig. Vádolom őket azzal, hogy minden gesztusuk, minden megnyilvánulásuk Trump-ellenes volt és maradt. Vádolom őket azzal, hogy 2020–2024 között, amikor a Biden-adminisztráció el akarta lehetetleníteni Trumpot, az európai elit – Orbán Viktor kivételével – ezerrel a demokraták legaljasabb, legelképesztőbb húzásai mellé álltak.

Vádolom őket azzal, hogy Trump 2024-es megválasztásakor újra megismételték 2016-os szarvashibájukat és minden tétet a demokraták győzelmére tettek fel. Pedig ezúttal 

egyértelmű volt, hogy Biden demenciába fulladt ciklusa után a kevéssé meggyőző Kamala Harrisnek annyi esélye van Trump legyőzésére, mint Rajknak volt a főtárgyalásán.

Trump nyert és mindkét házban megszerezte a többséget. 79 éves. Két dolog motiválja. A történelemkönyvek. Vagyis a hagyatéka és a bosszú. Trump bosszút áll mindenkin, aki elárulta, aki meghurcolta, aki keresztbe tett neki, aki el akarta lehetetleníteni. És ezúttal van csapata hozzá. Még a később vele szembeforduló egykori nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Boltont is bíróság elé állíttatta. Mi oka lenne arra, hogy európai ellenfeleit megkímélje?

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump saját embereit ültette a CIA, az FBI és a többi nemzetbiztonsági szervezet élére. 

Elnöki hatáskörénél fogva feloldotta a titkosítás alól azokat a dokumentumokat, amikről egyesek, nem tudom miért, azt hitték, hogy még sokáig titokban maradnak. Így aztán pontosan tudja, hogy melyik európai szövetségese mikor, mit tett ellene, miről állapodott meg melyik ellene szőtt akcióról és kivel.

És miután minden európai tanácsülést, minden megbeszélést lehallgatnak, semmi nem maradt előtte titok. Ahogy az sem, amit Zelenszkijjel beszélnek, kifőznek.

És itt elérkeztünk az orosz–ukrán háború kérdéséhez.

Vádolom az európai vezetőket azzal, hogy az oroszokkal kötött minszki egyezményeket átverés céljából kötötték meg velük és ezzel még kérkedtek is. Vádolom őket azzal, hogy minősíthetetlen oroszellenes, a kollektív megbélyegzésen alapuló retorikát engedtek meg maguknak az oroszokkal szemben. 

Vádolom őket azzal, hogy Trump békekötési igyekezetét el akarják gáncsolni. El akarják lehetetleníteni, hogy megegyezzen velük egy sor üzleti és geopolitikai ügyben.

Vádolom az európai vezetőket azzal, hogy betartanak neki. Ellenszegülnek, hepciáskodnak, Trump meglátása szerint szórakoznak vele. Akkor, amikor le akarja zárni a saját proxyháborúját. Provokálják.

Vádolom az uniós bürokratákat azzal, hogy büntetőadókkal hergelik az amerikai üzleti élet nagyágyúit, Trump donorjait. Vádolom őket azzal, hogy semmibe veszik az amerikai figyelmeztetéseket, üldözik a kormányon levő amerikai elit európai politikai szövetségeseit. Vádolom őket azzal, hogy az összes Trump-ellenes NGO-nak, aktivistának, beleértve a Soros-szervezeteket, mentőövet nyújtottak és hatalmas összegekkel biztosítják további működésüket.

Úgy látom, Trumpnak elfogyott a türelme.

Grönland az amerikai kontinens része. Az amerikai elit eldöntötte, hogy az USA-nak az egész kontinensre szüksége van.

Hogy ez Európának tetszik vagy sem, az a legcsekélyebb mértékben sem érdekli őket.

Sőt.

Trump meg van győződve arról, hogy az európai országok potyautasok, akik élvezik az amerikai védernyőt és az árnyékában okoskodnak. Pedig nincs kártya a kezükben. Ahogy Zelenszkijnek, úgy az európai nagyarcúaknak sincs.

Vádolom őket azzal, hogy képtelenek voltak az Európai Unió számára egy kedvező vám- és tarifamegállapodást kötni az USA-val.

Vádolom az Európai Unió vezetőit azzal, hogy olyan helyzetbe lavírozták földrészünket, amiben egyszerre állnak szemben az USA-val és Oroszországgal. Vádolom őket azzal, hogy kockáztatják a NATO fennmaradását, és azt, hogy ezek után Trump elnök szükség esetén megvédje azokat az európai „szövetségeseit”, akik évtized óta az ellenfelei, vagy inkább az ellenségeiként viselkednek.

Érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy egyedül Orbán Viktor állt ki 2016 óta Donald Trump mellett jóban, rosszban. Egyedül ő van beszélő viszonyban vele, ahogy az orosz és a kínai elnökkel is.

Vádolom az európai elitet azzal, hogy Európát rossz útra vezette. Csapdába zárta. És attól tartok, hogy amíg ez a vezetés marad, addig földrészünknek esélye sincs a korrekcióra. 

Ilyen önsorsrontó, tehetségtelen társaság mellett ellenfeleinknek, konkurenseinknek nincs más dolga, mint hagyni, hogy tovább halmozzanak hibát hibára, ostobaság után ostobaságot csináljanak. 

Minek fellépni ellenük, ha Merz, Macron, Rutte, Weber, Von der Leyen, Tusk, Sikorski, Starmer és a többiek maguktól is belehajtanak a szakadékba? A baj csak az, hogy magukkal rántanak minket is. Egész Európát, az Európai Uniót és benne Magyarországot is.

Szabaduljunk meg végre tőlük!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekEurópa

Orbán Viktor diktálja a tempót

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekuszítás

Száz nagyon nehéz nap

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFriedrich Merz

A BlackRock mára a világ ura lett

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Mikor takarítják már el?

Bayer Zsolt avatarja

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu