A hóhelyzet átírta Gulácsi Péter és Willi Orbán hétvégi programját is

A régen látott télies időjárás Hamburgot sem kíméli. A város egyik élvonalbeli csapata, a St. Pauli az RB Leipzig együttesét fogadná a Bundesliga idei nyitófordulójának szombati napján, a 15.30-ra kiírt meccset azonban a hóhelyzet miatt nem fogják tudni megrendezni.
Nem tehetett mást az RB Leipzig ellenfele
A St. Pauli az osztályozót jelentő 16., míg a Leipzig a 4. helyen áll a 2025 őszén lejátszott 15 kör után, ezen a hétvégén azonban egyik együttes sem javíthat pozícióján. A hamburgiak közleménye szerint a rendezők nem tudták időben eltakarítani a lehullott nagy mennyiségű havat a stadionhoz vezető utcákban, illetve az aréna lelátóin, emellett veszélyt jelentene a szurkolókra a létesítmény tetején felhalmozódott hó és jég is. Mindezek figyelembevételével az FC St. Pauli elnöksége a stadion üzemeltetőjével konzultálva úgy döntött, hogy a Millerntor Stadiont a következő mérkőzésre bezárja.
A döntés az FC St. Pauli, mint a stadion üzemeltetője, valamint a Német Labdarúgóliga (DFL), mindkét klub, az illetékes hatóságok és más érintett felek széles körű mérlegelésének és konzultációjának eredménye. A nézők, a csapatok, a tisztviselők és minden utazó biztonsága a legfontosabb
Arról egyelőre nincs információ, hogy mikor pótolják be a mérkőzést. Jelen állás szerint az első osztály további találkozóit az eredeti terv szerint rendezik meg.
