A hóhelyzet átírta Gulácsi Péter és Willi Orbán hétvégi programját is

A régen látott télies időjárás Hamburgot sem kíméli. A város egyik élvonalbeli csapata, a St. Pauli az RB Leipzig együttesét fogadná a Bundesliga idei nyitófordulójának szombati napján, a 15.30-ra kiírt meccset azonban a hóhelyzet miatt nem fogják tudni megrendezni.

A St. Pauli stadionját és annak környékét is ellepte a hó, így nem tudják megrendezni az RB Leipzig elleni bajnokit (Fotó: DPA/Christian Charisius)

Nem tehetett mást az RB Leipzig ellenfele

A St. Pauli az osztályozót jelentő 16., míg a Leipzig a 4. helyen áll a 2025 őszén lejátszott 15 kör után, ezen a hétvégén azonban egyik együttes sem javíthat pozícióján. A hamburgiak közleménye szerint a rendezők nem tudták időben eltakarítani a lehullott nagy mennyiségű havat a stadionhoz vezető utcákban, illetve az aréna lelátóin, emellett veszélyt jelentene a szurkolókra a létesítmény tetején felhalmozódott hó és jég is. Mindezek figyelembevételével az FC St. Pauli elnöksége a stadion üzemeltetőjével konzultálva úgy döntött, hogy a Millerntor Stadiont a következő mérkőzésre bezárja.

ℹ️ Our Bundesliga game tomorrow away at FC St. Pauli has been postponed.



As the operators of the Millerntor-Stadion, FC St. Pauli have closed the venue after discussions with local authorities. This is due to large amounts of snow and ice covering the entirety of the stadium… pic.twitter.com/JLGcPoMTfT — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 9, 2026

A döntés az FC St. Pauli, mint a stadion üzemeltetője, valamint a Német Labdarúgóliga (DFL), mindkét klub, az illetékes hatóságok és más érintett felek széles körű mérlegelésének és konzultációjának eredménye. A nézők, a csapatok, a tisztviselők és minden utazó biztonsága a legfontosabb

– közölte a klub.

Arról egyelőre nincs információ, hogy mikor pótolják be a mérkőzést. Jelen állás szerint az első osztály további találkozóit az eredeti terv szerint rendezik meg.