Vlagyimir PutyinOrbán ViktorolajtársaságAlekszandr Novak

Moszkva megerősítette: Magyarország orosz olajipari eszközök megvásárlásáról tárgyal

Moszkva szerint téma volt Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai megbeszélésén az orosz olajtársaságok külföldi eszközeinek esetleges eladása magyar partnereknek. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a Rosszija 1 csatornának nyilatkozva megerősítette: a magyar fél jelenleg dolgozik a tranzakción, amelynek részleteit a felek csendben, háttérben igyekeznek rendezni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 23:13
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy az orosz és magyar fél között valóban folynak egyeztetések az orosz olajipari cégek egyes balkáni eszközeinek esetleges átruházásáról. A politikus az orosz Rosszija 1 csatornának adott interjújában beszélt arról, hogy ez a kérdés is napirenden volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mai moszkvai találkozóján.

Moszkva – Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök
Moszkva – Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

„Van ilyen téma, szóba került” – fogalmazott Novak arra reagálva, hogy felmerült-e az orosz olajtársaságok szerbiai, bulgáriai és romániai eszközeinek eladása magyar vállalatoknak. Hozzátette: 

Magyar partnereink jelenleg ezen a tranzakción dolgoznak. Sok múlik a kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a munkát csendben és nagyobb nyilvánosság nélkül kell elvégezni.

A Reuters egy napja számolt be arról, hogy a MOL akár részesedést is szerezhet a szerb NIS-ben, amely a Gazprom Nyeftyhez tartozik, és 2025 eleje óta amerikai szankciók alatt áll. A hírügynökség Orbán Viktor kabinetfőnökére hivatkozva írta: a magyar vállalat tárgyalásokban áll az orosz féllel – számolt be róla az interfax.ru.

A Lukoil – amelyet októberben vettek fel az amerikai SDN-szankciós listára – szintén kénytelen külföldi érdekeltségeitől megválni. A cég Bulgáriában és Romániában működtet finomítókat és benzinkút-hálózatokat, ezekre jelenleg új vevőt keres – közölte a portál.

Borítókép:  Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Orbán Viktor Moszkvában

Szijjártó Péter: Megvan, amiért jöttünk, Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van + videó

Orbán Viktor Moszkvában 18 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Munkásőr – a legalja

Bayer Zsolt avatarja

Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu