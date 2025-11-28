Moszkva megerősítette: Magyarország orosz olajipari eszközök megvásárlásáról tárgyal

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy az orosz és magyar fél között valóban folynak egyeztetések az orosz olajipari cégek egyes balkáni eszközeinek esetleges átruházásáról. A politikus az orosz Rosszija 1 csatornának adott interjújában beszélt arról, hogy ez a kérdés is napirenden volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mai moszkvai találkozóján.
„Van ilyen téma, szóba került” – fogalmazott Novak arra reagálva, hogy felmerült-e az orosz olajtársaságok szerbiai, bulgáriai és romániai eszközeinek eladása magyar vállalatoknak. Hozzátette:
Magyar partnereink jelenleg ezen a tranzakción dolgoznak. Sok múlik a kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a munkát csendben és nagyobb nyilvánosság nélkül kell elvégezni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!