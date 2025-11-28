Vlagyimir PutyinOroszországEurópai UnióOrbán ViktorMoszkvaDeák Dániel

Merz dühöng: a német kancellár szerint Orbán Viktor „felhatalmazás nélkül” ment Moszkvába

A német kancellár azt sérelmezte, hogy Orbán Viktor „európai felhatalmazás nélkül” utazott Moszkvába Vlagyimir Putyinhoz – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán. Mindeközben az orosz elnökkel folytatott többórás tárgyalás eredményeként megerősítést nyert: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, Oroszország pedig maradéktalanul teljesíti hosszú távú földgáz- és kőolajszállítási kötelezettségeit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 21:28
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
Mintha kellene tőlük engedély: a német kancellár kiakadt, hogy Orbán Viktor „európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül” ment Moszkvába! – írja bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Fotó: Facebook

Amint azt megírtuk, a a RIA Novosztyi hírügynökség arról írt, hogy csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben. A beszámoló szerint az orosz elnök örömét fejezte ki, hogy hazánk és Oroszország között a gazdasági együttműködések továbbra is stabilak. 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból – mondta. 

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.

„Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén – tette hozzá Novak.

Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára

– hangoztatta.

Az orosz elnök egyébként méltatta mind a miniszterelnököt, mind pedig a hazánkkal folytatott pragmatikus együttműködést. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy habár voltak a történelmünknek különböző időszakai, azonban sikerült egy olyan légkört kialakítani, ahol bármiről lehet eszmét cserélni. 

Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgázszállításokat illetően, így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában. Szijjártó Péter egyúttal üzent a fanyalgóknak is. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nagyjából három és fél óráig tartó magyar–orosz csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a látogatás célját sikerült elérni: továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.

Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra

 – tudatta.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

