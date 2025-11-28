Merz dühöng: a német kancellár szerint Orbán Viktor „felhatalmazás nélkül” ment Moszkvába

Mintha kellene tőlük engedély: a német kancellár kiakadt, hogy Orbán Viktor „európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül” ment Moszkvába! – írja bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Fotó: Facebook

Amint azt megírtuk, a a RIA Novosztyi hírügynökség arról írt, hogy csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben. A beszámoló szerint az orosz elnök örömét fejezte ki, hogy hazánk és Oroszország között a gazdasági együttműködések továbbra is stabilak.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból – mondta.