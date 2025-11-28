Orbán BalázsTisza PártManfred Weber

Orbán Balázs: Weber az amerikaiak tervét elutasítja

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerint a háborút folytatni kell. Orbán Balázs közösségi oldalán reagált Magyar Péter brüsszeli vezetőjének őrült tervére, ami szerint európai katonákat kellene küldeni Ukrajnába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 21:10
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Weber az amerikaiak tervét elutasítja, még csak nem is hajlandó béketervnek nevezni – szerinte inkább „erővel” kell békét teremteni. Magyar Péter vezetője szerint ez azt jelenti, hogy Ukrajna felfegyverzését folytatni kell, és meg kell szervezni a háború hosszú távú finanszírozását – írja friss bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Orbán Balázs szerint Magyar Péter és pártja végre is hajtaná a terveket
Orbán Balázs szerint Magyar Péter és pártja végre is hajtaná a terveket 
Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

A legrémisztőbb elképzelés azonban mind közül az, hogy Manfred Weber egyértelműen kijelentette: európai katonákat kellene Ukrajnába küldeni – emelte ki Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez olyan háborús stratégia, amely Európát egy elhúzódó, gazdaságilag kimerítő és biztonságunkat veszélyeztető konfliktusba sodorná, figyelmen kívül hagyva az európai emberek érdekeit. 

Ez az a brüsszeli forgatókönyv, amelynek hazai végrehajtására Magyar Péter és pártja vállalkozott. Amikor a Tisza Párt az EPP-hez csatlakozott, ezt a háborúpárti agendát importálta a magyar belpolitikába. Az ő brüsszeli lojalitásuk felülírja a magyar nemzeti érdeket, ami a békében és a stabilitásban rejlik

– írta. 

Orbán Balázs szerint ugyanakkor ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a stratégiai józanságon alapul. „Mi a konfliktus deeszkalációjában, az azonnali tűzszünetben és a béketárgyalásokban vagyunk érdekeltek” – fogalmazott.  

Nem vagyunk hajlandóak feladni a magyar érdeket egy olyan központosított, háborús logikát követő brüsszeli terv oltárán, amely magyarok erőforrásait és végső soron a fiataljait is egy idegen háborúba küldené. A kérdés tehát az, hogy a brüsszeli háborús doktrínát követjük vagy kitartunk a béke és a nemzeti önrendelkezés mellett

– zárta bejegyzését. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)

