Orbán Balázs: Weber az amerikaiak tervét elutasítja

Weber az amerikaiak tervét elutasítja, még csak nem is hajlandó béketervnek nevezni – szerinte inkább „erővel” kell békét teremteni. Magyar Péter vezetője szerint ez azt jelenti, hogy Ukrajna felfegyverzését folytatni kell, és meg kell szervezni a háború hosszú távú finanszírozását – írja friss bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint Magyar Péter és pártja végre is hajtaná a terveket

Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

A legrémisztőbb elképzelés azonban mind közül az, hogy Manfred Weber egyértelműen kijelentette: európai katonákat kellene Ukrajnába küldeni – emelte ki Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez olyan háborús stratégia, amely Európát egy elhúzódó, gazdaságilag kimerítő és biztonságunkat veszélyeztető konfliktusba sodorná, figyelmen kívül hagyva az európai emberek érdekeit.

Ez az a brüsszeli forgatókönyv, amelynek hazai végrehajtására Magyar Péter és pártja vállalkozott. Amikor a Tisza Párt az EPP-hez csatlakozott, ezt a háborúpárti agendát importálta a magyar belpolitikába. Az ő brüsszeli lojalitásuk felülírja a magyar nemzeti érdeket, ami a békében és a stabilitásban rejlik

– írta.